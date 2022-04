Bạn gái Hoàng Đức nhận xế hộp, Tiến Linh lập tức vào trêu chọc

Sau quãng thời gian chờ đợi, mới đây Gia Hân - bạn gái Hoàng Đức đã nhận xe mới. Trong ngày vui này, cô nàng diện váy trắng xuất hiện cùng người thân, bạn bè. Theo tìm hiểu, chiếc xe mới của bạn gái Hoàng Đức vừa tậu có màu trắng, giá hơn 700 triệu đồng. Khoe thành quả của bản thân sau quãng thời gian cố gắng, Gia Hân viết: "Tự tặng tuổi 25 của mình bằng món quà sinh nhật bé xinh. Định là đến sinh nhật mới đăng nhưng với cái tính gì cũng muốn ngay và luôn của em thì em không đợi được. Thank you for trying your best, my self. (Tạm dịch: Cảm ơn bản thân vì đã cố gắng hết sức)". Bên dưới, cầu thủ Tiến Linh gắn tên cầu thủ Hoàng Đức và viết: "Thứ gì chịu nổi". Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam còn trêu chọc sở thích ăn uống của Gia Hân: "Cho tô phở tái bò viên nhưng chỉ ăn bò viên với tái không ăn phở". Gia Hân đáp lại: "Tiến Linh, em giảm cân mà anh nhớ dai quá à". Chuyện tình chị - em giữa Hoàng Đức và Gia Hân nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ. Hoàng Đức và Gia Hân đều đã ra mắt gia đình hai bên trong những chuyến đi vào Nam ra Bắc. Gia Hân cũng được bạn trai hết mực cưng chiều. Trong lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2021, Hoàng Đức cũng dẫn bạn gái đến tham dự cùng. Gia Hân sinh năm 1997 (hơn Hoàng Đức một tuổi), quê Đồng Nai, hiện đang là chủ một thẩm mỹ viện và kinh doanh các sản phẩm làm đẹp. Nếu như Hoàng Đức được biết đến là "nam thần" của tuyển Việt Nam thì bạn gái cũng là hot girl có tiếng trên mạng xã hội. Cách đây ít ngày, chỉ vì làm bạn gái giận, Hoàng Đức đã bí mật bay từ Hà Nội vào Đồng Nai để làm lành với nửa kia khiến hội chị em "gato". Mời độc giả xem video: Nàng WAGs Việt Trên Khán Đài Người Kín Đáo, Người Nổi Bật - Nguồn: Yan News

Sau quãng thời gian chờ đợi, mới đây Gia Hân - bạn gái Hoàng Đức đã nhận xe mới. Trong ngày vui này, cô nàng diện váy trắng xuất hiện cùng người thân, bạn bè. Theo tìm hiểu, chiếc xe mới của bạn gái Hoàng Đức vừa tậu có màu trắng, giá hơn 700 triệu đồng. Khoe thành quả của bản thân sau quãng thời gian cố gắng, Gia Hân viết: "Tự tặng tuổi 25 của mình bằng món quà sinh nhật bé xinh. Định là đến sinh nhật mới đăng nhưng với cái tính gì cũng muốn ngay và luôn của em thì em không đợi được. Thank you for trying your best, my self. (Tạm dịch: Cảm ơn bản thân vì đã cố gắng hết sức)". Bên dưới, cầu thủ Tiến Linh gắn tên cầu thủ Hoàng Đức và viết: "Thứ gì chịu nổi". Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam còn trêu chọc sở thích ăn uống của Gia Hân: "Cho tô phở tái bò viên nhưng chỉ ăn bò viên với tái không ăn phở". Gia Hân đáp lại: "Tiến Linh, em giảm cân mà anh nhớ dai quá à". Chuyện tình chị - em giữa Hoàng Đức và Gia Hân nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ. Hoàng Đức và Gia Hân đều đã ra mắt gia đình hai bên trong những chuyến đi vào Nam ra Bắc. Gia Hân cũng được bạn trai hết mực cưng chiều. Trong lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2021, Hoàng Đức cũng dẫn bạn gái đến tham dự cùng. Gia Hân sinh năm 1997 (hơn Hoàng Đức một tuổi), quê Đồng Nai, hiện đang là chủ một thẩm mỹ viện và kinh doanh các sản phẩm làm đẹp. Nếu như Hoàng Đức được biết đến là "nam thần" của tuyển Việt Nam thì bạn gái cũng là hot girl có tiếng trên mạng xã hội. Cách đây ít ngày, chỉ vì làm bạn gái giận, Hoàng Đức đã bí mật bay từ Hà Nội vào Đồng Nai để làm lành với nửa kia khiến hội chị em "gato". Mời độc giả xem video: Nàng WAGs Việt Trên Khán Đài Người Kín Đáo, Người Nổi Bật - Nguồn: Yan News