Bạn gái Hoàng Đức lọ mọ sang Thái Lan cổ vũ U23 Việt Nam

Sau trận ra quân của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2020, Hoàng Đức được bạn gái là Gia Hân gửi tặng sinh nhật một đôi giày Yeezy Boost 700 đình đám của Adidas có gía gần 12 triệu đồng khiến người hâm mộ trầm trồ. Mới đây, Gia Hân lại tiếp tục chứng minh độ chịu chơi của mình khi có mặt tại Thái Lan để trực tiếp cổ vũ bạn trai và các cầu thủ U23 Việt Nam. Trên trang cá nhân, hot girl gốc Đồng Nai đăng tải một loạt ảnh tại xứ Chùa Vàng kèm trạng thái: "Under the same sky, Dreaming the same dream..." (tạm dịch: Cùng dưới một bầu trời, cùng chung một giấc mơ). Nhan sắc của Gia Hân cũng được người hâm mộ khen ngợi bởi ngày càng xinh đẹp. Sang Thái, bạn gái Hoàng Đức cũng được chú ý bởi diện nguyên cây đồ hiệu chẳng kém cạnh bất kỳ Rich Kid nào. Trước đói, khi Hoàng Đức tham dự SEA Games cùng U22 Việt Nam, Gia Hân cũng đã có mặt tại Philippines để cổ vũ bạn trai. Ngay sau khi các cầu thủ nhận HCV, cô hot girl cũng đăng tải hình ảnh chụp cùng các vật phẩm, linh vật SEA Games mà bạn trai trao tặng. Gia Hân và Hoàng Đức chưa từng lên tiếng chính thức về chuyện hẹn hò, thế nhưng cả hai thường xuyên check-in cùng địa điểm, chụp hình xuất hiện góc nghiêng của nửa kia như một lời khẳng định về tình cảm. Trước Gia Hân, cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam từng dính tin đồn yêu đương với hot girl World Cup Linh Trang. Gia Hân (SN 1997) hiện đang làm chủ spa tại Hà Nội. Trước khi yêu Hoàng Đức, cô nàng đã là hot girl có tiếng trên mạng xã hội. Gia Hân thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ bạn trai cầu thủ. Cô nàng bắt đầu được chú ý khi chụp hình thân mật với mẹ của tiền vệ thuộc biên chế CLB Viettel. Bạn gái Hoàng Đức sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngoài hình nóng bỏng. Xem thêm clip: Bạn gái Hoàng Đức được khen xinh đẹp khi ra sân cổ vũ bạn trai - Nguồn: Youtube

