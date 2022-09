Đoàn Văn Hậu và bạn gái khoe ảnh đi "vitamin sea" cực cháy

Sau khi công khai mỗi quan hệ với bạn gái xinh đẹp Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu chăm chỉ thể hiện sự "nghiện bạn gái" khi cập nhật trên trang Instagram của cả hai mỗi ngày một bức ảnh. Mới đây, sau khi bạn gái đăng tải loạt ảnh diện bikini nóng bỏng trong một chuyến du lịch biển, cầu thủ Đoàn Văn Hậu cũng nhanh chóng xả hình ảnh "cực cháy" của cả hai. Đó là bức ảnh Đoàn Văn Hậu cởi trần để lộ thân hình săn chắc, rắn rỏi, ôm eo bạn gái quyến rũ trên bãi biển. Doãn Hải My cũng ôm chặt bạn trai, tạo dáng khoe đường cong nuột nà tuổi 21. Bức ảnh của cả hai khiến các fan phải trầm trồ: "Cháy vậy anh chị già", "Tấm hình chất lượng", "So hot", "Chết tui rồi"... Có thể thấy, trong thời gian hẹn hò bí mật, ngoài gặp gỡ bạn bè và gia đình, Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu liên tục có những chuyến đi du lịch lãng mạn. Những bức ảnh giấu kín suốt 2 năm của cặp đôi trai tài - gái sắc đang dần được chính chủ "khui" để đánh dấu tình yêu bền chắc. Trước đó, khi nhận phải những ý kiến trái chiều về mối quan hệ, Đoàn Văn Hậu thẳng thắn lên tiếng đáp trả. Cụ thể, hậu vệ đến từ CLB Hà Nội FC từng chia sẻ: "Nhiều bạn duyên nhỉ, nếu các bạn không thích người ta thì mời các bạn sang chỗ khác chơi. Không thích người ta mà cứ vào bình luận tại bài viết của người ta, còn ở đây dành cho những người đáng được tôn trọng những người luôn yêu mến Hậu và My. Trân trọng và cảm ơn". Sau 2 năm gắn bó, cặp đôi đình đám này được các fan mong sẽ sớm "về chung một nhà". Tuy nhiên, khi được hỏi về thông tin kết hôn, Doãn Hải My thẳng thắn cho hay, họ chưa có dự định kết hôn do tuổi còn trẻ và còn bận rộn học tập, các dự án công việc riêng. Kể từ khi đưa mối quan hệ "ra ánh sáng", Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My dần dần khẳng định chủ quyền bằng những tấm ảnh vô cùng thân mật.

