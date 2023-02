Bạn gái Đoàn Văn Hậu lại hở bạo khoe vòng eo 56 cực mê

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, bạn gái Đoàn Văn Hậu là Doãn Hải My còn sở hữu vóc dáng thon thả khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, Doãn Hải My gây chú ý khi đăng tải hình ảnh diện bikini đen họa tiết, khoe body nóng bỏng tại bể bơi. Nhờ sở hữu ngoại hình thon thả, Doãn Hải My không ngại đăng tải những hình ảnh nóng bỏng trên trang cá nhân. Trước đó, khoảnh khắc bạn gái Đoàn Văn Hậu diện bikini khoe dáng trên du thuyền từng gây sốt trên mạng xã hội. Hay trong cuộc sống đời thường, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 chuộng thiết kế áo ngắn tôn vòng eo thon. Được biết cô cao 1,67m, số đo ba vòng 78-56-89. Hải My từng tiết lộ bản thân may mắn thừa hưởng dáng người từ ba mẹ. Bên cạnh đó, cô vẫn cố gắng ăn uống, tập luyện khoa học dù bận rộn với lịch học và làm việc. Mỗi ngày bạn gái Đoàn Văn Hậu dành ra một tiếng tập gym và ăn thật nhiều hoa quả, uống thật nhiều nước. Cô cũng hạn chế ăn đêm để giữ được vóc dáng "vạn người mê". Dưới phần bình luận, nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho sắc vóc của Doãn Hải My dù không son phấn kỹ lưỡng. Một tài khoản bình luận: "Xuất sắc quá em ơi, vòng eo con kiến luôn". Người xem khác chia sẻ: "Người xinh mà body cũng xinh nữa. Ngưỡng mộ vòng hai My quá". Một cư dân mạng bộc bạch: "Chị gái mãi đẹp luôn". Bên cạnh đó, một số khán giả còn chú ý đến sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu trong bức hình. Kể từ khi công khai hẹn hò, cặp đôi thoải mái hơn trong việc đăng ảnh, tương tác cùng nhau trên mạng xã hội. Cách đây không lâu, nam cầu thủ gây chú ý khi dành những lời ngôn tình cho bạn gái. Cụ thể, trên sóng livestream, khi được hỏi về 3 tật xấu của đối phương, Đoàn Văn Hậu ngại ngùng bộc bạch: "Chẳng có ai là hoàn hảo cả, nhưng khi yêu, mình phải yêu luôn tật xấu của người đấy".

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, bạn gái Đoàn Văn Hậu là Doãn Hải My còn sở hữu vóc dáng thon thả khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, Doãn Hải My gây chú ý khi đăng tải hình ảnh diện bikini đen họa tiết, khoe body nóng bỏng tại bể bơi. Nhờ sở hữu ngoại hình thon thả, Doãn Hải My không ngại đăng tải những hình ảnh nóng bỏng trên trang cá nhân. Trước đó, khoảnh khắc bạn gái Đoàn Văn Hậu diện bikini khoe dáng trên du thuyền từng gây sốt trên mạng xã hội. Hay trong cuộc sống đời thường, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 chuộng thiết kế áo ngắn tôn vòng eo thon. Được biết cô cao 1,67m, số đo ba vòng 78-56-89. Hải My từng tiết lộ bản thân may mắn thừa hưởng dáng người từ ba mẹ. Bên cạnh đó, cô vẫn cố gắng ăn uống, tập luyện khoa học dù bận rộn với lịch học và làm việc. Mỗi ngày bạn gái Đoàn Văn Hậu dành ra một tiếng tập gym và ăn thật nhiều hoa quả, uống thật nhiều nước. Cô cũng hạn chế ăn đêm để giữ được vóc dáng "vạn người mê". Dưới phần bình luận, nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho sắc vóc của Doãn Hải My dù không son phấn kỹ lưỡng. Một tài khoản bình luận: "Xuất sắc quá em ơi, vòng eo con kiến luôn". Người xem khác chia sẻ: "Người xinh mà body cũng xinh nữa. Ngưỡng mộ vòng hai My quá". Một cư dân mạng bộc bạch: "Chị gái mãi đẹp luôn". Bên cạnh đó, một số khán giả còn chú ý đến sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu trong bức hình. Kể từ khi công khai hẹn hò, cặp đôi thoải mái hơn trong việc đăng ảnh, tương tác cùng nhau trên mạng xã hội. Cách đây không lâu, nam cầu thủ gây chú ý khi dành những lời ngôn tình cho bạn gái. Cụ thể, trên sóng livestream, khi được hỏi về 3 tật xấu của đối phương, Đoàn Văn Hậu ngại ngùng bộc bạch: "Chẳng có ai là hoàn hảo cả, nhưng khi yêu, mình phải yêu luôn tật xấu của người đấy".