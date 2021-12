Bạn gái Đoàn Văn Hậu bức xúc khi bị "tấn công", hỏi khiếm nhã

Doãn Hải My - bạn gái tin đồn của Đoàn Văn Hậu thời gian qua phải đối mặt với những tin nhắn, bình luận tấn công vì bị một nhóm netizen quá khích cho là "trà xanh", giật bồ từ tay Hoàng Anh Ốc. Mới đây, khi sự tấn công này trở nên quá đáng, bạn gái tin đồn cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã quyết định lên tiếng cho rõ ràng. Cụ thể, Doãn Hải My đã cap màn hình tin nhắn mà các nick clone đã gửi cho cô, em trai cô và cả shop của cô nàng. Những tin nhắn này đều rất khó nghe và khiếm nhã, một mực khẳng định Doãn Hải My là "trà xanh", thậm chí còn hỏi "đi bao nhiêu một đêm" và mắng chửi luôn cả bố mẹ gái xinh top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Lên tiếng về cả tin đồn lẫn tin nhắn, Doãn Hải My khẳng định chuyện "trà xanh" là tin đồn vô căn cứ và sai sự thật. Đồng thời, Doãn Hải My nhắn gửi những người đang tấn công mình trên MXH rằng: "Làm gì thì làm, hãy làm người tử tế trước đã". Đứng về phía Doãn Hải My, netizen bênh vực và để lại bình luận với đại ý không ai cấm bạn yêu thích hay ghét bỏ người khác nhưng phải bình tĩnh và tỉnh táo, đừng để fake news hay những việc làm xấu xí dẫn dắt. Doãn Hải My thường thể hiện sự điềm đạm và nhẹ nhàng trên MXH nên hiếm lắm mới thấy bạn gái tin đồn của cầu thủ đội tuyển Việt Nam bất bình như vậy. Dù chuyện hẹn hò của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My không còn mới mẻ nhưng cặp đôi này vẫn chưa một lần công khai chính thức mối quan hệ. Trước đó, netizen nắm trong tay"7749" hint hẹn hò nhưng Đoàn Văn Hậu và gái xinh Doãn Hải My không phủ nhận mà chẳng khẳng định mối quan hệ của cả hai. Cách đây chưa lâu, các "thám tử" mạng lại soi ra một hành động vô cùng đặc biệt của cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khi chàng cầu thủ dẫn bạn gái tin đồn tới gặp bố mình ở Thái Bình lên Hà Nội thăm con trai. Theo lịch trình đêm ngày 12/11, Đoàn Văn Hậu sẽ rời Hà Nội để sang Hàn Quốc điều trị chấn thương. Mô tả video

