Baifern Pimchanok xác nhận hẹn hò, hội anh em tiếc hùi hụi

Baifern Pimchanok là nữ diễn viên đình đám của làng giải trí Thái Lan, thành công với nhiều tác phẩm khác nhau. Ngoại hình chuẩn "ngọc nữ màn ảnh" cũng là yếu tố giúp cô nàng ngày càng được khán giả yêu mến. Mới đây, NHM phim Thái đang xôn xao trước thông tin "mỹ nữ Thái Lan" Baifern Pimchanok và Nine Naphat hẹn hò. Trong một chương trình, MC đã vô tình tiết lộ mối quan hệ giữa Baifern và Nine khi đề cập đến 2 nhân vật này cùng nam diễn viên Win Metawin. Win Metawin nói: "Win cũng là con trai anh. Nine là con trai cả. Vì vậy sao có thể ship con trai với chị dâu được". Sau khi biết mình lỡ lời, nam MC lấp liếm: "Để hai em tự nói thì hơn". Trên trang Twitter chính thức, đài CH8 cho biết nhóm tin tức đã tìm hiểu và xác nhận sao nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay hẹn hò bạn thân Nine Naphat. Cả hai chỉ vừa chấm dứt tình trạng "friendzone". Thông tin này lập tức khiến người hâm mộ xôn xao, các fan cũng nhiệt tình ủng hộ Baifern và Nine nên duyên. Ở độ tuổi 30, Baifern Pimchanok không chỉ có sự nghiệp rực rỡ mà nhan sắc cũng thăng hạng đủ đường. Baifern Pimchanok được nhận xét từ nhỏ đến lớn chưa từng biết xấu. Người đẹp Thái có thể cân nhiều tạo hình khác nhau, lối trang điểm nào cũng toát lên sức hút riêng. Người hâm mộ cho rằng sự thành công đến với Baifern Pimchanok từ nỗ lực đi kèm may mắn. Cô là nữ diễn viên hiếm hoi có thể vực dậy chính mình sau scandal chấn động. Với tài sắc vẹn toàn, nay Baifern và Nine còn được ủng hộ hẹn hò, sẽ là câu chuyện đình đám.

