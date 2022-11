Quán ăn có bảng thông báo “bá đạo” làm khách quên cả đói

Một người dùng mạng đã chia sẻ lại trải nghiệm ăn hàng đầy thú vị của mình khi dừng chân tại một quán ăn dọc đường trong lúc đi công tác. Cụ thể quán ăn này đã trưng bảng thông báo với nội dung vô cùng hài hước và bá đạo. Cụ thể trên bảng thông báo của quán ăn này được ghi vô cùng dí dỏm: “Tôi bị điếc, gọi to vào ‘Anh Dũng điếc ơi dậy bán hàng’, kêu to vào”. Hình ảnh về bảng thông báo bá đạo này sau khi chia sẻ lên MXH đã làm netizen được phen cười lăn, ai cũng tỏ ra thích thú vì sự đáng yêu của chủ quán. Được biết địa điểm trong hình ảnh được cô chia sẻ cho thấy đây là một quán bún - bánh canh cá lóc đơn thuần như nhiều hàng quán khác. Chiếc bảng thông báo này chỉ là một trong vô vàn những lời nhắn, dặn dò đầy thú vị khác được in lên khắp tường phía bên trong quán. Một loạt những thông điệp được chủ quán gửi đến khách hàng vừa hài hước vừa cho thấy phong cách bán hàng "bá đạo" của chủ quán. Từ lời quảng cáo món ăn theo phong cách tự “dìm hàng” đến hướng dẫn cách gọi món, lấy thức ăn, lời lẽ sử dụng đều khiến ai đọc cũng không khỏi bật cười. Tốt nhất thì mua món nào, trả tiền món đó cho chắc ăn nhỉ. Một lời mời gọi mua hàng khiến nhiều người lầm tưởng. Người yêu bạn có thể bỏ bạn bất cứ lúc nào nhưng bia thì chỉ cần bạn gọi là có. Lời quảng cáo bưởi hồ lô chế từ bài thơ về Tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật được vận dụng khéo léo. Ảnh: Tổng hợp

