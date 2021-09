Bà Phương Hằng tiết lộ điều ít ai biết về ái nữ duy nhất

Ngoài Huỳnh Hằng Hữu - con trai chung với ông Dũng "lò vôi" đồng thời là Chủ tịch HĐQT tương lai của Đại Nam, bà Phương Hằng còn có 3 người con riêng. Trong đó, nữ CEO có một cô con gái có ngoại hình cực kì xinh xắn, dễ thương. Mới đây, một đoạn video của gia đình ông bà chủ Đại Nam bất ngờ bị đào lại. Nhiều netizen đã không khỏi bàn tán xôn xao khi thấy trên màn hình xuất hiện "bản sao nhí" của bà Nguyễn Phương Hằng, hoá ra đó chính là cô con gái cưng My (nickname: Natalie). Cụ thể, đoạn video đã ghi hình cách đây khá lâu, nằm trong các hoạt động thiện nguyện của vợ chồng ông bà chủ KDL Đại Nam. Thời gian ấy cả Huỳnh Hằng Hữu và Natalie đều còn rất nhỏ, đi đâu cũng được bố mẹ dẫn theo, có "bà dú" chăm lo. Nhiều người khi thấy khoảnh khắc "cưng nựng" lúc nhỏ của Natalie mà không khỏi bất ngờ vì quá giống CEO khu du lịch Đại Nam. Không giống như em trai, Natalie là cô gái cực kì kín tiếng trên MXH. Theo những chia sẻ từ bà Phương Hằng, Natalie được cho đi du học từ khi còn nhỏ. Hiện tại Natalie đang ở Việt Nam cùng gia đình, thi thoảng nếu khu du lịch có tổ chức đám tiệc gia đình thì Natalie mới góp mặt. Sự kiến mới nhất mà Natalie có mặt đó là sinh nhật của người mẹ là CEO đình đám mạng xã hội thời gian qua. Cách đây chưa lâu, nữ đại gia Phương hằng từng lo lắng khi con gái bị trầm cảm chỉ vì bị kẻ xấu công kích, đến nỗi phải bỏ học, đóng cửa phòng nhiều ngày không tiếp xúc với ai vì cuộc khẩu chiến của mẹ. Cũng ở lần lên sóng này, bà chủ Đại Nam lần đầu tiết lộ chuyện con gái sinh non, suýt mất mạng vì phổi chưa hoàn thiện. Tính đến nay, My đã bước vào tuổi 15. Nhìn một số hình ảnh hiếm hoi trên mạng xã hội, rich kid 2k6 sở hữu ngoại hình ưa nhìn, có cuộc sống sang chảnh, du lịch nhiều nơi.

