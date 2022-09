Âu Hà My nghiện gợi cảm khác hẳn trên giảng đường

Dù không hoạt động trong showbiz nhưng người đẹp Âu Hà My (sinh năm 1994) vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Hiện tại hot girl 9X này là giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, chuyện ly hôn lùm xùm của cô với diễn viên Trọng Hưng cũng thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Thậm chí, năm 2020 từ khóa "Âu Hà My" còn nằm trong top 5 nhân vật được tìm kiếm nhiều trên Google Việt Nam. Mới đây, người đẹp có đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân và nhận được nhiều lời khen ngợi về sắc vóc ở tuổi 28. Người đẹp diện trang phục chân váy xếp ly trẻ trung kèm chiếc áo phông trắng mix cùng giày sneaker để đi xem phim. Có lẽ đã quá quen với hình ảnh một nữ giảng viên Âu Hà My chỉn chu, kín đáo với áo dài hay sơ mi mix quần tây mỗi lần lên giảng đường nên khi diện đồ đời thường, nhiều người cảm thấy khá thú vị. Nhưng như nhiều cô gái trẻ khác, rời khỏi công việc của một nữ giảng viên, hot girl xinh đẹp Âu Hà My “lột xác” thành một cô gái 9X trẻ trung, sành điệu và thời thượng. Nhờ lợi thế ngoại hình quyến rũ, Âu Hà My tự tin chưng diện những thiết kế khoét cổ sâu hay váy bó sát cơ thể, khoe đường cong. Hà My tự nhận, không ít lần cô nhận phải nhiều bình luận tranh cãi vì thời trang phóng khoáng, táo bạo của mình. Tuy nhiên, với người đẹp sinh năm 1994 này mặc đẹp là mặc phù hợp hoàn cảnh, nếu như lên lớp cô ăn vận kín đáo, nền nã bao nhiêu thì ngoài đời cô lại có xu hướng chọn những item thoải mái, không phô phang quá đà mà vẫn đảm bảo yếu tố gợi cảm. Phong cách thời trang đời của giảng viên Âu Hà My khiến bao người trầm trồ. Ngoài kiểu chân váy ngắn mix cùng áo phông, áo croptop khoe eo thon thì thân hình chuẩn đẹp đồng hồ cát của cô cũng hay được phô diễn trọn vẹn qua thiết kế bodycon Âu Hà My luôn ghi điểm bởi phong cách ăn mặc của mình, kể cả lên giảng đường lẫn đời thường. Những thiết kế điệu đà có vẻ như rất phù hợp với cô. Thay vì những bộ đồ hở bạo như trước thì nay nữ giảng viên xinh đẹp đã có sự tiết chế và tinh tế hơn trong cách chọn đồ. Để vừa đảm bảo không phô phang mà vẫn quyến rũ.

Dù không hoạt động trong showbiz nhưng người đẹp Âu Hà My (sinh năm 1994) vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Hiện tại hot girl 9X này là giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, chuyện ly hôn lùm xùm của cô với diễn viên Trọng Hưng cũng thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Thậm chí, năm 2020 từ khóa "Âu Hà My" còn nằm trong top 5 nhân vật được tìm kiếm nhiều trên Google Việt Nam. Mới đây, người đẹp có đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân và nhận được nhiều lời khen ngợi về sắc vóc ở tuổi 28. Người đẹp diện trang phục chân váy xếp ly trẻ trung kèm chiếc áo phông trắng mix cùng giày sneaker để đi xem phim. Có lẽ đã quá quen với hình ảnh một nữ giảng viên Âu Hà My chỉn chu, kín đáo với áo dài hay sơ mi mix quần tây mỗi lần lên giảng đường nên khi diện đồ đời thường, nhiều người cảm thấy khá thú vị. Nhưng như nhiều cô gái trẻ khác, rời khỏi công việc của một nữ giảng viên, hot girl xinh đẹp Âu Hà My “lột xác” thành một cô gái 9X trẻ trung, sành điệu và thời thượng. Nhờ lợi thế ngoại hình quyến rũ, Âu Hà My tự tin chưng diện những thiết kế khoét cổ sâu hay váy bó sát cơ thể, khoe đường cong. Hà My tự nhận, không ít lần cô nhận phải nhiều bình luận tranh cãi vì thời trang phóng khoáng, táo bạo của mình. Tuy nhiên, với người đẹp sinh năm 1994 này mặc đẹp là mặc phù hợp hoàn cảnh, nếu như lên lớp cô ăn vận kín đáo, nền nã bao nhiêu thì ngoài đời cô lại có xu hướng chọn những item thoải mái, không phô phang quá đà mà vẫn đảm bảo yếu tố gợi cảm. Phong cách thời trang đời của giảng viên Âu Hà My khiến bao người trầm trồ. Ngoài kiểu chân váy ngắn mix cùng áo phông, áo croptop khoe eo thon thì thân hình chuẩn đẹp đồng hồ cát của cô cũng hay được phô diễn trọn vẹn qua thiết kế bodycon Âu Hà My luôn ghi điểm bởi phong cách ăn mặc của mình, kể cả lên giảng đường lẫn đời thường. Những thiết kế điệu đà có vẻ như rất phù hợp với cô. Thay vì những bộ đồ hở bạo như trước thì nay nữ giảng viên xinh đẹp đã có sự tiết chế và tinh tế hơn trong cách chọn đồ. Để vừa đảm bảo không phô phang mà vẫn quyến rũ.