Anh em Phan Thành, Tuấn Hải: Những chàng trai khó hiểu hậu chia tay

Cuộc sống của các thiếu gia vốn là chủ đề thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhiều người muốn biết những chàng trai "sinh ra ở vạch đích" sẽ chọn bạn gái ra sao, yêu như thế nào?



Liệu chuyện tình cảm có tác động mạnh mẽ tới họ hay không và khi chia tay, thiếu gia có buồn giống cách buồn của người khác?

Vì những lý do trên, mối tình của thiếu gia Việt luôn nhận được sự quan tâm.

Phan Thành - chàng thiếu gia luôn "buồn trên mạng xã hội"

Phan Thành - Midu từng là cặp trai tài, gái sắc với mối tình 7 năm đẹp như trong mơ. Tuy nhiên, vì tin đồn với người thứ ba, đôi trẻ đã "đường ai nấy đi" khiến nhiều người tiếc nuối.

Sau đó, thiếu gia họ Phan công khai tình cảm với tiểu thư Primmy Trương và nhận được nhiều lời chúc của bạn bè. Nhưng chỉ sau một năm, cả hai chia tay mà không rõ lý do.

Hậu chia tay, Phan Thành thường xuyên viết status than vãn trên mạng xã hội.

Kể từ thời điểm đó, Phan Thành thường xuyên đăng status tâm trạng lên trang cá nhân. Anh mượn lời bài hát, những câu văn, thơ trong tác phẩm văn học để nói cảm xúc của mình.

Không những vậy, bạn trai cũ Midu còn thẳng thắn tuyên bố sẽ buông bỏ chuyện cũ để khởi đầu cuộc sống mới.

Mới nhất, Phan Thành đăng caption ngắn gọn: "Stress and tired".

Phần lớn dân mạng đều cho rằng anh chàng là kiểu đàn ông yếu đuối, nặng nề chuyện tình cảm. Số khác thì gay gắt hơn, họ sẵn sàng chỉ trích Phan Thành là kẻ "vạch áo cho người xem lưng" hay "Bao nhiêu tuổi rồi mà cái gì cũng đem lên mạng xã hội?".

Phan Thành (Phan Quang Thành, sinh năm 1989) được đồn đoán là người thừa kế thứ nhất của đại gia Phan Quang Chất - ông chủ trung tâm thương mại lớn tại TP.HCM.

Anh được biết đến là thiếu gia có gia thế "khủng" và thú chơi xe sang.

Phan Hoàng: Cãi nhau là unfollow, huỷ kết bạn rồi quay lại như chưa có gì

Giống với anh trai Phan Thành, Phan Hoàng cũng là chàng trai khá khó hiểu khi yêu. Bạn gái hiện tại của 9X là Khánh Hà - một cô nàng xinh đẹp, gia thế "khủng". Hai người được đánh giá là "môn đăng hộ đối".

Khi yêu nhau, Phan Hoàng thường xuyên dành tặng bạn gái những lời "đường mật" trên trang cá nhân. Thậm chí, anh từng mua phở trộn ở Hà Nội rồi ship vào tận Sài Gòn cho người yêu.

Tình cảm là vậy nhưng Phan Hoàng - Khánh Hà cũng gặp phải nhiều trục trặc lớn. Đầu tháng 4 vừa rồi, đôi trẻ bỗng huỷ kết bạn, unfollow, xoá hết ảnh của nhau khiến dân mạng cho rằng chuyện tình cảm của họ đang gặp vấn đề.

Phan Hoàng - Khánh Hà từng hủy kết bạn, bỏ theo dõi vì trục trặc nhưng nhanh chóng quay lại ngay sau đó.

Chỉ 20 ngày sau đó, em trai Phan Thành đăng story úp mở việc có bạn gái mới.

Thế nhưng 10 ngày sau, Phan Hoàng - Khánh Hà lại đăng ảnh, viết status tình cảm và gắn thẻ nhau trên trang cá nhân như ngầm khẳng định rằng sóng gió giữa họ đã qua.

Nhiều dân mạng tỏ rõ sự ngán ngẩm với hành động trẻ con của chàng trai này và cho rằng chuyện tình cảm là thứ riêng tư, yêu hay chia tay cũng không nhất thiết phải "show" hết ra ngoài.

Thậm chí nhiều người còn "cay nghiệt" bình luận: "Đúng là anh em có khác, động tý là lôi hết lên mạng xã hội".

Phan Hoàng (sinh năm 1994), em trai ruột thiếu gia Phan Thành, được nhiều người biết đến là thiếu gia sở hữu tài sản khủng. Giống với anh trai, 9X có bộ sưu tập siêu xe tiền tỉ đáng nể và thường xuyên khoe những món đồ giá trị trên trang cá nhân.

Tuấn Hải: Chia tay rồi vẫn like ảnh người cũ, đồng thời "thả thính" luôn người mới

Tuấn Hải, tình cũ của Ngọc Thảo, nhận được nhiều hơn hẳn sự chú ý của dân mạng kể từ khi công khai chuyện tình với hot girl Sài thành. Đôi trẻ thường xuyên khoe ảnh tình cảm, vi vu trời Âu trên trang cá nhân.

Sau gần một năm bên nhau, họ "đường ai nấy đi", xoá hết ảnh liên quan đồng thời bỏ theo dõi nhau trên trang cá nhân. Tuy vậy, Tuấn Hải vẫn liên tục like ảnh Ngọc Thảo, thậm chí còn đăng status bóng gió về chuyện tình đã qua. Điều đáng nói hơn cả, song song với hành động này, chàng thiếu gia đã "thả thính" người mới.

Điều này khiến Ngọc Thảo tỏ rõ sự mệt mỏi và quyết định nói rõ để chấm dứt mọi chuyện.

Dù đã chia tay nhưng thỉnh thoảng Tuấn Hải vẫn "thả tim" ảnh tình cũ.

Cụ thể, cô đăng story với caption: "Dear ex, for the rest of my life, I don't want to see you again... So pls don't mention me anymore". (Tạm dịch: Gửi người cũ, khoảng thời gian tiếp theo của cuộc đời tôi không muốn gặp lại bạn... Làm ơn đừng nhắc tới tôi).