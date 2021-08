An Tây ăn mặc phản cảm, bố đẻ bất ngờ có bình luận lạ

An Tây tên đầy đủ là Andrea Aybar Carmona, là gương mặt không còn xa lạ với giới trẻ Việt. Nhờ vẻ đẹp ấn tượng nên cô gái gốc quốc tịch Tây Ban Nha này được mệnh danh là "bông hồng xứ Tây". Thời kỳ đỉnh cao, người mẫu An Tây rất đắt show chụp hình quảng cáo. Đã có quãng thời gian, chân dài hẹn hò Baggio và Yanbi. Nổi tiếng chưa được bao lâu, sự nghiệp của An Tây trượt dốc sau loạt scandal chụp ảnh bán nude, quỵt tiền đồng nghiệp hay mới nhất là nghi vấn "đi khách". Cũng từ đó, cô nàng người mẫu ảnh này ít xuất hiện hơn trước và gần như "mất tích". Mới đây, Andrea Aybar chia sẻ hình ảnh quyến rũ "nghẹt thở" trên trang cá nhân. Mẫu Tây diện chiếc quần chẽn rách rưới, để lộ phần lớn vòng 3 tròn trịa, gợi cảm. Cùng với khoảnh khắc quyến rũ của Andrea, được chú ý không kém là bình luận của bố đẻ mỹ nhân dưới phần bình luận. Ông tỏ ra vô cùng tự hào khi có cô con gái xinh đẹp và quyến rũ. "Rằng đẹp luôn luôn từ phía sau, hoặc từ phía trước luôn luôn đẹp nhất. Tôi yêu bạn nhiều lắm, con gái", phụ thân Andrea Aybar hóm hỉnh. Trước đó không lâu, Andrea Aybar cũng chia sẻ bức ảnh gợi cảm hết nấc trên MXH. Trong ảnh, cô diện chiếc váy mỏng tang, để lộ phần lớn da thịt. Bố chân dài 9X cảm thán dưới phần bình luận: "Con rất xinh đẹp, bố yêu con nhiều". Đón nhận lời yêu thương, Andrea cũng ngọt ngào bày tỏ: "Con yêu bố hơn". Sau thời gian im ắng, năm 2020 đánh dấu cột mốc của An Tây khi cô nàng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình và gameshow trong số đó phải kể tới bộ phim Nhà trọ Balanha. Không chỉ trở lại con đường nghệ thuật, An Tây còn đẩy mạnh hình ảnh của mình thông qua kênh TikTok cá nhân. Những clip vui vẻ, hài hước của người mẫu Tây này nhận được rất nhiều lượt thích. hiện tại ngoài làm mẫu, đóng quảng cáo, tham gia phim truyền hình... An Tây còn phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình. Ở ẩn một thời gian dài, An Tây giờ đây chăm cập nhật ảnh về cuộc sống đời tư hơn trước. Nhiều người nhận xét cô nàng ngày càng gợi cảm.

