Dân mạng tò mò về cuộc sống của em trai người mẫu An Tây

Andrea Aybar hay còn biết tới với biệt danh An Tây là cô người mẫu đầy thị phi. Tuy nhiên, đến hiện tại, cô nàng chọn cách sống bình yên tại TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng hot girl An Tây còn có 1 người em trai có tên Rufino Aybar (sinh ngày 22/5/1998, quốc tịch Tây Ban Nha). Theo tìm hiểu, em trai hot girl An Tây theo chân bố và chị gái sang Việt Nam khi mới 4 tuổi. Nếu chị gái quyết định dừng việc học sớm để theo đuổi con đường nghệ thuật, thì Rufino Aybar hoàn toàn ngược lại. Dù ôm giấc mơ trở thành diễn viên từ nhỏ nhưng anh chàng lại dành toàn bộ thời gian cho việc học. Hiện tại em trai An Tây là sinh viên năm cuối của Học viện Ngoại giao Hà Nội, khoa Luật quốc tế. Khi còn học cấp 3, Rufino Aybar cũng học ngôi trường danh giá là Phan Đình Phùng - Hà Nội. Không chỉ đạt hàng loạt giải thưởng cao trong các cuộc thi cấp trường, cấp thành phố, cấp quốc gia,.. Rufino còn từng là thành viên đội tuyển tham gia kỳ thi diễn án "Luật sở hữu trí tuệ" cấp khu vực tổ chức tại Singapore. Chưa dừng lại, em trai hot girl An Tây còn vô địch vòng Quốc gia cuộc thi "Diễn án Luật Nhân đạo quốc tế" và đại diện Việt Nam thi đấu vòng quốc tế tại Hong Kong (2020). Rufino chơi piano và tham gia các hoạt động dịch thuật. Em trai cô nàng mẫu Tây từng là CTV dịch talkshow cho một chương trình của VTV4. Từ đầu năm đến nay, Rufino cũng được nhiều người người chú ý khi quay những video hài hước đăng trên mạng xã hội. Rufino lập một trang tiktok, chia sẻ những nội dung xoay quanh những tình huống trong cuộc sống hàng ngày thu hút hơn nửa triệu lượt theo dõi. Sở hữu chiều cao gần 2m, gương mặt góc cạnh đậm chất “Tây” cuốn hút, cùng cách diễn dí dỏm, biểu cảm sinh động, Rufino rất chịu khó tương tác với các khán giả của mình, lắng nghe những góp ý để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Mời quý độc giả xem video: Bé Miu "Biệt tài tí hon" thần đồng nói tiếng Anh 5 tuổi - Nguồn: Saostar

