Năm 2021, hot girl Việt nào sẽ hạ sinh "thiên thần nhí"?

Cuối tháng 11/2020, hot girl Việt là Trâm Anh thông báo mang thai lần thứ hai. Trâm Anh - JustaTee về chung một nhà vào tháng 3/2018 sau 5 năm hẹn hò. Chuyện tình của đôi trẻ nhận được nhiều sự ngưỡng mộ. Ngày 10/10/2018, hot girl Trâm Anh sinh con gái đầu lòng, bé Cici. Hiện, Cici là một trong những hot baby được nhiều người chú ý nhờ biểu cảm hài hước, vẻ ngoài đáng yêu. Trước khi về chung nhà với Justa Tee, Trâm Anh vốn là hot girl đình đám trên mạng xã hội. Cựu học sinh THPT Phan Đình Phùng được chú ý sau loạt ảnh chụp tại lễ bế giảng năm học 2012-2013. Ngày 25/12/2020, An Nguy thông báo mang thai con đầu lòng trên trang cá nhân. Trong bức ảnh tựa đầu ngọt ngào bên người yêu Alexandra Nguyễn, vlogger sinh năm 1987 lộ bụng bầu khá lớn. An Nguy chia sẻ tại trang cá nhân rằng sau khi mang thai, cô không thay đổi nhiều về ngoại hình nhưng lại gặp một số trở ngại tâm lý, dễ lo lắng và stress hơn. An Nguy và người yêu thường xuyên cập nhật hình ảnh quá trình chuẩn bị đón con đầu lòng từ mua sắm đồ đạc cho đến lập tài khoản mạng xã hội cho con. Trước thông tin An Nguy mang thai sau thời gian dài kín tiếng, nhiều người tỏ ra bất ngờ song cũng để lại nhiều bình luận chúc phúc cho đôi trẻ. Đầu tháng 10/2020, hot family Trang Lou - Tùng Sơn - bé Xoài thông báo sắp chào đón thành viên mới. Kể từ đó, Trang Lou thường xuyên chia sẻ hình ảnh bầu bì và trải nghiệm, cảm xúc trong suốt thai kỳ. Trang Lou cho biết khác với lần mang thai đầu tiên, lần này cô bị ốm nghén nhiều hơn và không còn thoải mái như trước. Dù vậy, Trang Lou tỏ ra hạnh phúc khi nhận được sự chăm sóc tận tình của ông xã và bé Xoài ngày càng ra dáng anh cả.

