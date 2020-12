Hậu tin mang thai, An Nguy và người yêu thi nhau "tấu hài"

Những ngày qua, thông tin khiến dân tình bất ngờ nhất chắc hẳn là An Nguy mang thai em bé đầu lòng ở tuổi 33. Vlogger An Nguy im hơi lặng tiếng suốt thời gian dài rồi bỗng xuất hiện với bụng bầu vượt mặt bên cạnh người yêu đồng giới Alexandra Ng, không khiến người ta choáng váng mới lạ. Sau màn "đánh úp" dân tình, An Nguy và người yêu đồng giới đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ tình hình hiện tại của mình và em bé. Nếu theo dõi trang cá nhân của người yêu An Nguy, dân tình thích thú với những dòng trạng thái hài hước và lầy lội của cặp đôi này với em bé. Chẳng hạn như mới đây, khi Alex nằm gần bụng bầu của An Nguy thì Bay (nickname cặp đôi đặt cho em bé) đã đạp bụng mẹ liên tục. Đáp trả hành động của An Nguy, Alex liền đăng ngay story "đánh yêu" con: "Bắt nạt tau nè! Chừa nha". Ngay sau đó, đứng giữa màn tranh chấp này, An Nguy đành phải đóng vai trò quan toà để hoà. Trước đó Alex cũng kể chuyện mình phải vào bếp vì Bay muốn... ăn ớt Bắc: "Bay nó đòi ăn ớt Bắc nó mới chịu. Thôi xong, xác định giữ vai nội trợ luôn rồi". Ở một diễn biến khác, trên acc Instagram của Bay còn bày tỏ sự ghen tị khi Alex bận tìm máy massage cho An Nguy mà không chơi với mình. Cũng qua những dòng story của bé Bay, nickname ở nhà của cặp đôi được tiết lộ bởi Bay gọi Alex là má Heo còn An Nguy là má Mặp. Trước đó, An Nguy và Alex bị đồn hẹn hò từ năm 2017. Cả 2 cũng nhiều lần công khai những bức ảnh tình tứ bên đối phương nhưng rất ít khi nhắc về nhau. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Ngắm vẻ đẹp không tuổi, như vừa 20 của hot vlogger An Nguy - Nguồn: YAN News

