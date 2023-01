Ái nữ đại gia thủy sản gây xôn xao với ảnh bị “tag“

Mới đây trên một diễn đàn chuyên về showbiz đăng tải khoảnh khắc về ái nữ đại gia thủy sản Ngọc Thanh Tâm. Trong hình, cô diện chiếc đầm xanh tone sur tone nhìn rất rực rỡ. Mặc dù diện trang phục rực rỡ nhưng Ngọc Thanh Tâm lại trở thành tâm điểm bàn tán về vóc dáng. Theo đó cô để lộ đôi chân kém thon và làn da không đều màu. Việc ái nữ thủy sản lựa chọn chiếc đầm dây để lộ phần bắp tay khá to cũng như cơ đùi quá khổ khiến Ngọc Thanh Tâm trở nên kém sắc. Dưới phần bình luận, cư dân mạng bàn tán xôn xao về trang phục của nữ rich kid Ngọc Thanh Tâm. Nữ diễn viên tạo dáng sang trọng với thiết kế lấp lánh nhưng body khiêm tốn không cứu nổi. Người cho rằng style phối đồ chưa ổn, số khác cho rằng do góc chụp khiến nhan sắc Thanh Tâm bị dìm đôi chút. Trên trang cá nhân, rich kid Ngọc Thanh Tâm cũng đăng tải khoảnh khắc mặc trang phục tương tự. Thế nhưng, ở lần lên sóng này, cô gây ấn tượng với phong cách tạo dáng chất cùng làn da mịn màng khi ảnh được chụp đủ sáng. Cùng trang phục nhưng bức ảnh do Ngọc Thanh Tâm đăng tải trên trang cá nhân nhìn thần thái hơn hẳn. Trong quá khứ, Ngọc Thanh Tâm từng khiến dư luận xôn xao với khoảnh khắc đi thảm đỏ bất ổn tại một sự kiện diễn ra vào tháng 4/2022. Bộ váy đỏ với chất vải dày dặn phối cùng tất ren màu đen vô tình khiến vóc dáng của Ngọc Thanh Tâm trở nên to hơn và giảm chiều cao xuống. Thực tế cô diện đồ 10 lần thì 9 lần gây tranh cãi. Việc luôn cố gắng khoác lên mình những chiếc váy hở, phối nhiều phụ kiện dẫn đến tổng thể chẳng ăn nhập gì với nhau. Gu thời trang của người đẹp 1993 lại không được đánh giá cao vì có phần rườm rà và thiếu thẩm mỹ. Ảnh: FBNV

