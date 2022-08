Chuyện gì khiến Primmy Trương phải dùng excel tính nợ Ngọc Thanh Tâm?

Không có đôi bạn nào là không nợ nhau qua lại, ngay cả cặp bạn thân giàu có Ngọc Thanh Tâm và Primmy Trương cũng không ngoại lệ. Mới đây ái nữ đại gia thủy sản là Ngọc Thanh Tâm đã hé lộ đoạn tin nhắn nợ nần của mình với phu nhân Phan Thành. Trong đoạn tin nhắn này, Primmy Trương lập bảng Excel để tính tiền 2 bên nợ nhau, những con số đều là hàng chục triệu. Vợ thiếu gia Phan Thành còn cho biết mình đã nhân theo tỷ giá USD là 24.000 đồng. Hành động trả nợ lúc gần nửa đêm của bà xã Phan Thành khiến Ngọc Thanh Tâm ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Trước phản ứng này Primmy Trương reup lại story của bạn và trêu: "Tuy đang bệnh nhưng vẫn phải bật dậy ngồi tính tiền rồi chuyển khoản trả nợ muốn gì nữa trời". Bà xã của phu nhân TGĐ Phan Thành - Primmy Trương và diễn viên Ngọc Thanh Tâm có mối quan hệ thân thiết lâu năm. Cả hai đều thuộc hội con nhà giàu Việt, xuất thân danh giá. Còn nhớ sinh nhật năm ngoái của vợ thiếu gia Phan Thành, Ngọc Thanh Tâm cũng tặng quà. Nhưng món quà của ái nữ đại gia thủy sản gửi đến cô bạn thân của mình chậm hơn hẳn một tháng. lý do phía sau việc Ngọc Thanh Tâm tặng quà muộn cũng được Primmy Trương tiết lộ: "Sinh nhật mình ngày 12/11 nhưng đợi đến đến 12/12 mới được tặng vì Ngọc Thanh Tâm mắc chờ siêu sale, hoàn xu và voucher freeship...". Thậm chí, bà xã Phan Thành còn không quên gắn thêm loạt dấu hỏi to đùng sau danh xưng "rich kid" của cô bạn thân. Sinh trưởng trong gia đình giàu có nhưng có thể thấy Ngọc Thanh Tâm không "vung tiền" mà không suy tính như nhiều người nghĩ. Cô nàng cũng thuộc hội săn sale như bao người. . Trước đó, Ngọc Thanh Tâm từng cho biết cô không mua sắm cảm tính mà đã cân nhắc kỹ lưỡng mới quyết định chi tiền. Bên dưới tin nhắn với cô bạn thân, nữ diễn viên còn viết: "I knew the wait was worth it" (Em biết là mọi sự chờ đợi đều xứng đáng mà).

