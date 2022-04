Ái nữ đại gia thuỷ sản tiếp tục bị nhận xét “body không thon”

Ái nữ đại gia thuỷ sản Ngọc Thanh Tâm là cái tên nổi đình đám trong giới rich kid thời gian qua. Ngọc Thanh Tâm còn được biết là ái nữ duy nhất của Chủ tịch HĐQT Hải Vương Group. Mới đây rich kid này chia sẻ lên MXH để hỏi cách trả lời cư dân mạng khi để lại bình luận về body của cô nàng và gợi ý cách tập tành. Cụ thể, người này bình luận rằng: "Tâm nên thử phương pháp slim body nha. Vì tập không sẽ làm bạn nhìn vâm vâm, không có thon thả vậy á". Với câu hỏi của Ngọc Thanh Tâm, phần lớn ý kiến của netizen cho rằng cô nên trả lời là "My body my rule" hoặc "My body my choice" (Tạm dịch: Cơ thể của tôi, lựa chọn của tôi). Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng bình luận của cư dân mạng kia chỉ là cách góp ý giúp Ngọc Thanh Tâm đẹp hơn nên cô không cần bận tâm. Trước quan điểm này, Ngọc Thanh Tâm cho biết: "Tâm hiểu thế nhưng những comment thế này là lý do nhiều phụ nữ mặc cảm về cơ thể mình ý. Những cái về cơ thể người khác khi không được hỏi thì đừng nên nói". Cô nàng muốn cho mọi người thấy mỗi người có một quan điểm khác nhau, trong vấn đề body nói riêng và mọi chuyện nói chung. Trước đó, Ngọc Thanh Tâm là đề tài khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao khi lộ vóc dáng thật trong sự kiện vào tối 13/4. "Team qua đường" đã bắt trọn khoảnh khắc khác lạ của Ngọc Thanh Tâm so với ảnh đăng trên mạng xã hội, tại đây vóc dáng của cô bị dìm không thương tiếc. Trên MXH, Ngọc Thanh Tâm cũng gây chú ý khi thường xuyên công khai phản ứng với netizen, cả fan lẫn antifan. Bên cạnh lời ủng hộ cô nàng cũng nhiều lần đáp trả cư dân mạng không thương tiếc. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

Ái nữ đại gia thuỷ sản Ngọc Thanh Tâm là cái tên nổi đình đám trong giới rich kid thời gian qua. Ngọc Thanh Tâm còn được biết là ái nữ duy nhất của Chủ tịch HĐQT Hải Vương Group. Mới đây rich kid này chia sẻ lên MXH để hỏi cách trả lời cư dân mạng khi để lại bình luận về body của cô nàng và gợi ý cách tập tành. Cụ thể, người này bình luận rằng: "Tâm nên thử phương pháp slim body nha. Vì tập không sẽ làm bạn nhìn vâm vâm, không có thon thả vậy á". Với câu hỏi của Ngọc Thanh Tâm, phần lớn ý kiến của netizen cho rằng cô nên trả lời là "My body my rule" hoặc "My body my choice" (Tạm dịch: Cơ thể của tôi, lựa chọn của tôi). Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng bình luận của cư dân mạng kia chỉ là cách góp ý giúp Ngọc Thanh Tâm đẹp hơn nên cô không cần bận tâm. Trước quan điểm này, Ngọc Thanh Tâm cho biết: "Tâm hiểu thế nhưng những comment thế này là lý do nhiều phụ nữ mặc cảm về cơ thể mình ý. Những cái về cơ thể người khác khi không được hỏi thì đừng nên nói". Cô nàng muốn cho mọi người thấy mỗi người có một quan điểm khác nhau, trong vấn đề body nói riêng và mọi chuyện nói chung. Trước đó, Ngọc Thanh Tâm là đề tài khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao khi lộ vóc dáng thật trong sự kiện vào tối 13/4. "Team qua đường" đã bắt trọn khoảnh khắc khác lạ của Ngọc Thanh Tâm so với ảnh đăng trên mạng xã hội, tại đây vóc dáng của cô bị dìm không thương tiếc. Trên MXH, Ngọc Thanh Tâm cũng gây chú ý khi thường xuyên công khai phản ứng với netizen, cả fan lẫn antifan. Bên cạnh lời ủng hộ cô nàng cũng nhiều lần đáp trả cư dân mạng không thương tiếc. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News