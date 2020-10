"5 lần 7 lượt" dao kéo, hot girl Cà Mau lộ nhan sắc hết hồn

Thúy Vi - hot girl Cà Mau từng là một trong những cái tên gây ồn ào nhất năm 2015 khi là người thứ 3, xen vào cuộc tình đẹp như mơ của thiếu gia Phan Thành và Midu. Sau scandal ồn ào, gái xinh này không ngại chi nhiều tiền để phẫu thuật thẩm mỹ như nâng mũi, gọt cằm, cắt mí, bọc răng sứ. Sau nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ, so với hiện tại gương mặt của Thúy Vi đã thay đổi khá nhiều khiến không ít người thấy tiếc nuối. Thời điểm mới phẫu thuật, gương mặt của Thúy Vi trông rất sắc sảo, sang chảnh với thần thái cực phẩm hơn hẳn hiện tại. Bẵng đi một thời gian, Thuý Vi của hiện tại đã xuống phong độ nhan sắc thấy rõ. Khuôn mặt của cô nàng ngày càng nhạt nhoà cùng phong cách chẳng nổi bật giữa đám đông như xưa. Từ thời điểm hot girl này công bố phẫu thuật thẩm mỹ có thể nói đây là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Thuý Vi. Mọi thứ với cô đều khá hoàn hảo từ gương mặt cho đến phong cách, thần thái. Chỉ sau vài năm nhiều người đã thấy nhan sắc của Thúy Vi ngày càng xuống hạng, không còn rạng rỡ, xinh đẹp, thon gọn như ngày xưa. Người hâm mộ cho rằng lý do một phần từ hậu quả của việc phẫu thuật thẩm mỹ, và một phần do hot girl Cà Mau tăng cân. Nhìn lại những hình ảnh quá khứ, cư dân mạng chỉ mong muốn Thúy Vi nhanh lấy lại phong độ và thần thái để đọ sắc cùng hội chị em Vbiz. Góc nghiêng của Thúy Vi cũng thay đối khá rõ do hậu quả của việc phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đây Thúy Vi đã từng công khai hình ảnh phẫu thuật nâng mũi và cắt mí mắt, và đến thời điểm hiện tại đây là lần thứ 2 cô gái trẻ này công khai việc đụng chạm dao kéo. Để có được nhan sắc như hiện tại, Thúy Vi đã phải bỏ ra tiền tỉ và nhận về rất nhiều đau đớn. Thúy Vi hiện đang là cái tên cực hot trên cộng đồng mạng bởi hàng loạt thông tin thị phi và lượng antifan hùng hậu. Dù được khen ngợi về nhan sắc nhưng những thị phi bủa vây xung quanh cô vẫn khiến cư dân mạng có cái nhìn khác về hot girl Cà Mau này. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Không cần khoe 3 vòng, hot girl này vẫn khiến bao người mê mệt - Nguồn: YAN News

