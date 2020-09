100 lần phẫu thuật thẩm mỹ, hot girl xứ Trung nhìn phát sợ

Tiểu Z Na Na là một người mẫu kiêm ca sĩ "mặt rắn" từng gây xôn xao mạng xã hội khi có sở thích nghiện phẫu thuật thẩm mỹ từ năm 13 tuổi. Mới đây, " mẫu nữ mặt rắn" này đã tiết lộ trên trang Weibo rằng mình đã trải qua hơn 100 ca phẫu thuật thẩm mỹ, không phải chỉ dừng lại ở con số 70 lần. Tiểu Z Nana có niềm đam mê với phẫu thuật thẩm mỹ từ năm 13 tuổi, cô nàng đã tốn khoảng 1 triệu NDT (khoảng 3,43 tỷ đồng) cho những lần phẫu thuật này khi đến năm 15 tuổi. Nana liệt kê, cô đã trải qua 6 lần phẫu thuật tạo mắt hai mí, 5 lần phẫu thuật cắt mí mắt (góc mắt ngoài), 3 lần hút mỡ toàn thân, 1 lần phẫu thuật gọt xương cả mặt, 2 lần hút mỡ mặt, 2 hút mỡ đùi và 3 lần phẫu thuật miệng,... Cô cũng muốn làm điều gì đó thật táo bạo, khác biệt để không giống với diện mạo trước kia. Nana cũng không ngần ngại nói rằng do phẫu thuật quá nhiều trong 1 năm nên cô không thể đủ thời gian đến trường do đó đang tạm nghỉ ở nhà. Tuy nhiên, do quá lạm dụng việc thẩm mỹ nên gương mặt của Tiểu Z Na Na hiện nay đã hoàn toàn biến dạng, khiến nhiều người khiếp vía. Từ một cô gái sở hữu nhan sắc bình thường, Tiểu Z Na Na tự biến mình thành thảm họa thẩm mỹ sau những cuộc đại phẫu. Với gương mặt gần như biến dạng hoàn toàn, bị nhận xét là phẫu thuật lỗi và trông kỳ dị như "người ngoài hành tinh", Nana vẫn không hề hối hận hay than trách về kết quả phẫu thuật của mình. Tiểu Z Na Na ,tên thật là Châu Sở Na, cô nàng chia sẻ trên trang cá nhân là mình sinh năm 2005. Năm nay mới 16 tuổi, tuy nhiên cô nàng gây sốc khi bắt đầu dao kéo từ năm 13 tuổi, đến nay cô nàng đã tiến hành hơn 100 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để hoàn thiện nhan sắc. Tính đến thời điểm hiện tại, Nana đã có hơn 300 nghìn lượt theo dõi trên trang Weibo. "Mẫu nữ mặt rắn" tốn không ít tiền và chịu bao đau đớn để có diện mạo như hiện tại, nhưng Nana lại vấp phải những chỉ trích gay gắt từ cư dân mạng. Nhan sắc hiện tại của cô nàng khiến netizen hoảng hồn. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Lăn kim làm đẹp, đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy "tiền mất, tật mang" - Nguồn: VTV24

