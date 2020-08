2 năm sau lùm xùm, hot girl FapTV ngày nào giờ ra sao?

Xuất thân là một diễn viên trẻ của kênh Youtube FapTV, An Vy nhanh chóng thu hút mọi người nhờ ngoại hình sáng, gương mặt xinh đẹp, hồn nhiên và vô cùng ngọt ngào của mình. Sau thành công cùng series phim hài, hot girl FapTV tên An Vy được khá nhiều người chú ý, trang facebook cá nhân sở hữu hơn 400.000 lượt theo dõi. Tuy nhiên sau khi rời kênh Youtube FapTV vì những lùm xùm không đáng có, An Vy gần như im hơi lặng tiếng. Cô nàng hot girl dường như biến mất khỏi showbiz với những tai tiếng đời đầu. Nhưng thời gian gần đây, An Vy tuyên bố quay trở lại với không chỉ vai trò là một diễn viên mà còn song song là một streamer và trở thành idol của một công ty giải trí. An Vy chia sẻ, quãng thời gian vừa qua là khoảng thời gian vô cùng quan trọng để cô tự nhìn nhận lại bản thân mình. Giờ hot girl này trở nên trưởng thành, có những suy nghĩ thoáng, rộng mở và nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực để hoàn thiện mình hơn. Chia sẻ về công việc Streamer của mình, An Vy nói: "Trước khi bắt đầu buổi stream đầu tiên, mình rất áp lực. Hiện nay trong làng streamer Việt đã có rất nhiều stream giỏi, số lượng fan đông đảo, mình sợ sẽ không được mọi người đón nhận". Tuy vậy, khó khăn lớn nhất trong những ngày đầu tiên làm Streamer của An Vy đó lại là mỗi lần lên hình phải chỉn chu từ trang điểm đến trang phục, theo cô đó là cách mà cô tôn trọng người xem của mình. Về lý do lựa chọn trở thành một streamer, An Vy cho biết: “Streaming là một cách tuyệt vời để giao lưu với khán giả dễ dàng. Bản thân An Vy cũng mong muốn nhận được thật nhiều phản hồi và đóng góp từ phía người hâm mộ. Đặc biệt công việc này còn có thể khiến bản thân mình trở nên gần gũi và kết nối bền chặt hơn với người theo dõi của mình”. An Vy cũng thẳng thắn thừa nhận rằng, bản thân cô bạn chỉ biết chơi game nhưng để làm được streamer nổi tiếng điều quan trọng nhất là mang niềm vui đến cho mọi người. Công việc mới cũng ngốn nhiều quãng thời gian của An Vy. Mỗi ngày sau quãng thời gian đi quay film, hot girl này lại dành toàn bộ thời gian rảnh cho công việc Stream. An Vy còn tiết lộ bản thân vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với những người bạn tại FapTV, không chỉ vậy An Vy bật mí sẽ có một dự án kết hợp cùng một thành viên trong nhóm trong tương lai gần. “Sau khi rời FapTV thì trong năm đầu, mình cũng tự thu mình lại một phần vì tâm lý. Mình tự nhìn nhận lại những điều thiếu sót và không đúng của bản thân để rút ra kinh nghiệm cho tương lai. Mối quan hệ của mình với các anh chị bên FapTV nhờ đó cũng tiến triển tốt đẹp hơn. Gần nhất thì mình có tham gia đóng chung MV cùng với anh Thái Vũ và trong tương lai gần sẽ có 1 dự án kết hợp với một thành viên khác của nhóm, nhưng hiện chưa tiết lộ được.” – An Vy tâm sự thêm. Mời quý độc giả xem video: Will: An Vy đã bị stress rất nặng, và dễ suy sụp - Nguồn: Saostar Quá Giang

