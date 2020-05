Cùng cao 1m60, dàn hot girl Việt đẹp theo phong cách riêng mình

Những ngày gần đây, người ta thấy Trúc Anh chăm diện những item khá phóng thoáng như áo hai dây và croptop. Chính những trang phục này giúp hot girl Việt này khoe triệt để xương quai xanh và vòng eo con kiến đáng mơ ước. Cô nàng Hà Lan “Mắt Biếc” sinh năm 1998, đang là sinh viên trường đại học Greenwich – ngôi trường của rich kid Việt Nam. Hot girl Việt 9X này được đạo diễn Victor Vũ lựa chọn từ hơn 1400 ứng viên tham dự. Để được Victor Vũ chọn, có thể thấy nhan sắc của Trúc Anh “không phải dạng vừa đâu”. Đặc biệt, đôi mắt long lanh do cận 7 độ khiến cô nàng vào vai nàng thơ mắt biếc cực ngọt ngào. Nguyễn Thị Phương Dung sinh năm 1998, quê ở Bình Phước, được mệnh danh là hot girl quảng cáo bởi là gương mặt quen của các nhãn hàng nổi tiếng như Honda, Samsung, mỳ Hảo Hảo… Hiện Phương Dung đang là sinh viên năm 2, Đại học Văn hóa Nghệ thuật và Quân đội TP HCM. Dù chiều cao không quá nổi trội 1,6 m nhưng Phương Dung đã là gương mặt mẫu, quảng cáo cho khá nhiều thương hiệu lớn. Nguyễn An Vy (sinh năm 1998) xuất thân là một cô mẫu teen. Hot girl FAP TV này sở hữu gương mặt xinh xắn, đáng yêu cùng phong cách ngọt ngào. An Vy được biết đến nhiều nhất với vai trò là thành viên của nhóm hài FAPtv. Cô nàng tham gia đóng nhiều phim sitcom dành cho teen như “Là anh”, “Em của đời anh”, “Em là của anh đừng là của ai”, “Chàng trai của em trước đây”, “Khi các thánh xa nhà”… An Vy đang sở hữu một lượng fan khủng với hơn 300.000 lượt follower trên MXH. Mai Bích Trâm (sinh năm 1997) đang học trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh TP HCM đã “bỏ túi” hàng loạt phim sitcom phát sóng trên truyền hình và Youtube. Bích Trâm có gương mặt rất điện ảnh. Cô bạn sở hữu đôi mắt to tròn sắc sảo, sống mũi cao. Nàng hot girl này cực hợp với những vai có cá tính, sắc sảo và lém lỉnh. Với gương mặt xinh xắn, kỹ năng diễn xuất dạn dĩ trước ống kính, Bích Trâm sớm trở thành model ảnh cho báo Hoa học trò, tham gia chụp lookbook cho rất nhiều thương hiệu thời trang ở TP HCM. Phạm Trang hay nickname là Xoài Non là một trong những cô nàng hot nhất nền tảng công nghệ này. Hot girl sinh năm 2002, gây ấn tượng với gương mặt lai tây dù là thuần Việt 100%. Dừng sự nghiệp học hành, Xoài Non theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, làm mẫu ảnh và là người mẫu có tiếng tại Sài Gòn. Trên MXH này, Xoài Non thường chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào, thân hình chữ S nóng bỏng, gương mặt với những đường nét hoàn hảo, từng đường nét cân đối và chuẩn tới mức như phẫu thuật thẩm mỹ. Mời quý độc giả xem video: Top 15 Hot Girl Xinh Đẹp Dễ Thương Nhất Việt Nam - Nguồn: Youtube

