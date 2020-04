Sau lùm xùm, hot girl FAPtv quay lại showbiz bằng bộ ảnh mới

Như đã biết, FAPtv là nhóm hài đầu tiên đạt được nút kim cương cho nền tảng YouTube tại Việt Nam. An Vy chính là cô nàng diễn viên trẻ bước ra từ kênh này, nhất là sau phim Em Của Anh, Đừng Là Của Ai, hot girl này càng được yêu thích và biết đến. Sau một thời gian khá lặng tiếng kể từ sau khi ồn ào bất hòa với nhóm FAPtv, hot girl An Vy mới đây đã tuyên bố trở lại showbiz bằng bộ ảnh khoe vẻ đẹp khiến ai trông thấy cũng phải "rung động". Trước khi chính thức quay trở lại showbiz, hot girl 9X An Vy không quên chia sẻ về mối quan hệ "gương vỡ lại lành" của mình với nhóm hài nút kim cương của Youtube: "Sau khi rời Faptv thì trong năm đầu mình cũng tự thu hẹp lại so với xã hội vì một phần tâm lý, nhưng trong thời gian đó thì bản thân mình cũng tự nhìn nhận lại những điều thiếu sót và không đúng của bản thân để rút ra kinh nghiệm cho tương lai. Và trong 1 năm trở lại đây thì mình đã bắt đầu nghĩ thoáng hơn, các anh chị Faptv cũng cởi mở với mình hơn, nhưng cũng một phần duyên số đưa mình gặp lại các anh chị trong một số dự án và hợp tác chung một số sản phẩm. Nhờ đó mối quan hệ của mình với các anh chị bên FapTV vẫn tiến triển tốt đẹp hơn so với trước đây." An Vy cho biết thêm. Không chỉ trở lại với vai trò một diễn viên, An Vy lần này còn nghiêm túc muốn trở thành một streamer - nghề đang khá hot hiện nay. An Vy cho hay: "Streaming là một cách tuyệt vời để giao lưu với khán giả dễ dàng. Bản thân An Vy cũng mong muốn nhận được thật nhiều phản hồi và đóng góp từ phía người hâm mộ. Đặc biệt công việc này còn có thể khiến bản thân mình trở nên gần gũi và kết nối bền chặt hơn với người theo dõi của mình". An Vy nói thêm. Có vẻ sau một thời gian tạm "ở ẩn", An Vy đã chín chắn và còn xinh đẹp hơn rất nhiều cùng những dự định mới, mong rằng cô nàng sẽ tạo ra thêm nhiều dấu ấn trong khán giả. An Vy tên đầy đủ là Nguyễn An Vy sinh năm 1998, cô nàng là gương mặt nổi đình đám bên cạnh Ribi Sachi khi cùng debut với nhóm hài FAPtv. Sau sự cố lùm xùm những lời không hay về FAPtv, An Vy nhận nhiều chỉ trích và cũng từ đó, cô nàng kín tiếng hơn trong các hoạt động của mình trên trang cá nhân. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng An Vy là gương mặt có tài trong diễn xuất và sở hữu hình thể khá ổn đủ sức bước chân vào nghệ thuật. Mời quý độc giả xem video: An vy bị đuổi khỏi Faptv vì ăn cháo đá bát - Nguồn: Youtube

