Noel là dịp để mọi người gặp gỡ và bày tỏ tình cảm với người mình yêu thương. Vì vậy đừng quên dành tặng cho "người ấy" của mình những lời chúc Giáng sinh hay nhất.



10 lời chúc giáng sinh lãng mạn "đốn tim" người yêu.

- Giáng sinh lạnh, nhưng sao lạnh bằng khi không có em. Mùa hè ấm, nhưng sao ấm bằng khi được bên em. Nửa vòng Trái Đất xa, nhưng vẫn có chuyến bay đến, một vòng Trái Đất khi bên em, chẳng có đường bay nào khi em quay lưng lại. Nhưng anh biết chắc, chúng ta luôn hướng về nhau. Chúc em Giáng sinh vui vẻ.

- Mùa Giáng sinh năm nay lần đầu tiên anh có kế hoạch đi chơi. Mình sẽ cầm tay nhau, cùng nhau diện đồ đôi và dạo bất kể nơi đâu dù thời tiết có như thế nào. Anh hy vọng đây sẽ là Giáng sinh ấm áp nhất tới giờ của em, mặc cho mùa đông ở đây lạnh hơn ở nhà rất nhiều. Chúc em yêu một Giáng sinh vui vẻ, ấm áp .

- Em yêu của anh mùa Giáng sinh đã đến, Giáng sinh là mùa lạnh nhớ mặc áo ấm vào, chúc em một mùa Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc trong tình yêu của Chúa, I love u so much... and forever..

- Chúc em, một nửa của đời anh luôn cảm thấy hanh phúc khi có anh luôn bên cạnh. Dù em đi tới đâu anh vẫn theo từng bước chân em. Anh chỉ mong được theo em trên đoạn đường còn lại để có thể dìu em khi em ngã, hạnh phục khi được thấy em cười, và bên cạnh em khi em cô đơn nhất, với anh như thế là đủ. Mãi yêu em.

- Mùa Giáng Sinh là mùa giá rét. Nhưng khi có em cầm tay anh, mùa giá rét trở thành mùa nồng ấm. Anh mong tình yêu của chúng mình sẽ mãi là ngọn lửa xua tan lạnh giá của mùa đông.

- Noel đến rồi, anh chúc em những gì tốt đẹp nhất. Chúc cho người con gái anh yêu lúc nào cũng nở tươi nụ cười! Yêu em nhiều lắm.

- Anh đã ước với ông già Noel là anh muốn có em làm bạn đồng hành suốt cuộc đời này nên nếu ông già Noel gói em lại thì đừng chống cự nhé. Ông Noel đang mang em đến bên anh đó.

- Em thích những điều giản dị. Lời chúc cho nhau cũng vậy. Mùa Giáng Sinh, em thường chúc tất cả bằng câu: “Noel an lành nhé”. Em nghĩ vậy là đủ rồi. Còn với riêng anh, em mong anh sẽ thấy sự an lành từ tình yêu mà em đã dành cho anh.

- Nếu ông già Noel có thật như truyền thuyết vẫn nói và những nguyện cầu đêm Giáng sinh đều thành hiện thực, thì ước gì em được là hơi ấm bao quanh anh giữa mùa đông lạnh giá… Là luồng khí mát ôm lấy anh giữa mùa hè rực nắng… Là làn gió nhẹ vờn tóc anh giữa mùa thu dịu dàng… Là cơn mưa bụi khẽ hôn lên má anh mỗi khi xuân về… Bởi điều em mong muốn nhất là anh được hạnh phúc, bình yên.

- Gấu yêu! Giáng sinh năm nay, em nhờ ông già Noel gửi đến anh một món quà. Đó là nỗi nhớ em dành cho anh lúc này. Chàng trai của em, dù cho anh có bận gì trong đêm giáng sinh, hãy nhớ rằng, có một người con gái đang chờ đợi anh quay về.