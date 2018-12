Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của xe tăng T-72B trên đất Lào

Theo trang tin quân sự Defence Blog, Lực lượng Vũ trang Nhân dân Lào (LPAF) đã nhận được lô xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B “đại bàng trắng” đầu tiên từ Nga, theo đường biển qua ngả Việt Nam và di chuyển bằng đường bộ về Lào. Và những hình ảnh đầu tiên về lô xe tăng này vừa được đăng tải trên nhiều trang mạng xã hội cũng như các diễn đàn quân sự quốc tế. Nguồn ảnh: @can_nw. Dù thông tin này vẫn chưa được Viêng Chăn xác nhận thế nhưng việc sở hữu T-72B “đại bàng trắng” đã giúp Lào trở thành quốc gia sở hữu dòng xe tăng mạnh nhất nhì trong khu vực Đông Nam Á. Và theo nhiều nguồn tin quân sự đầu năm nay (2018) Lào đã chính thức ký hợp đồng đặt mua 1 tiểu đoàn xe tăng hiện đại này, số lượng ước chừng vào khoảng trên dưới 30 chiếc. Nguồn ảnh: @can_nw. Sở dĩ Nga có thể giao hàng T-72B cho Lào trong thời gian nhanh kỷ lục như vậy là do các xe tăng T-72B “đại bàng trắng” này được sửa đổi từ các khung thân T-72B sản xuất dưới thời Liên Xô chứ không phải chế tạo mới và do Nhà máy sửa chữa tăng thiết giáp số 61 ở St. Petersburg thực hiện. Hình ảnh T-72B trên đường chuyển về Lào bằng được bộ. Nguồn ảnh: @can_nw. Được biết trong đầu năm 2018, Bộ Trưởng Quốc phòng Lào - Thượng tướng Sengnuan Xayalat cũng đã đến thăm nhà máy này. Bộ trưởng Sengnuan Xayalat cũng từng phát biểu trên kênh truyền thông Zvezda trước đây rằng, Quân đội Lào sẽ tiếp nhận các vũ khí và trang thiết bị quân sự do Nga sản xuất trong thời gian tới, gồm cả các xe tăng T-72 mới. Nguồn ảnh: EFE. Với việc đưa vào trang bị khoảng 30 chiếc T-72B “đại bàng trắng”, sức mạnh Lục quân Lào sẽ được nâng lên một tầm cao mới, khi mà trong biên chế lực lượng tăng thiết giáp của nước chỉ có vỏn vẹn 10 chiếc T-344 và 15 chiếc T-54 đóng vai trò lực lượng nòng cốt. Trong ảnh là T-72B “đại bàng trắng” của Nicaragua, quốc gia đầu tiên sở hữu dòng biến thể T-72 đặc biệt này. Nguồn ảnh: EFE. So sánh với T-72B3 hay T-90S thì T-72B1 “đại bàng trắng” là một gói nâng cấp nhanh, chỉ chú trọng vào việc gia tăng mức độ hỏa lực, cho nên giáp phản ứng nổ của xe vẫn là Kontakt 1 với các khối nổ 4S20 lạc hậu chỉ chống được đạn xuyên lõm truyền thông. Nguồn ảnh: EFE. Về cơ bản T-72B "đại bàng trắng" là phiên bản nâng cấp từ những chiếc T-72B do đó chúng vẫn sử dụng pháo chính 125mm nòng trơn 2A46M, đi kèm với đó là hệ thống kính ngắm đa kênh quang ảnh nhiệt cho pháo thủ và trưởng xe Sosna-U hoặc khách hàng có thể tùy chọn thêm một vài thiết bị điện tử khác. Nguồn ảnh: EFE. Pháo chính 2A46M của T-72B "đại bàng trắng" có tầm bắn hiệu quả từ 3.000-4.000m với đạn chống tăng thông thường và có thể lên đến 5.000m với đạn tên lửa chống tăng phóng qua nòng pháo, cơ số đạn pháo và tên lửa nó có thể mang theo lên đến 39 quả. Nguồn ảnh: EFE. Ngoài ra, xe còn được lắp đặt máy tính đường đạn và hệ thống theo dõi mục tiêu tự động, tích hợp tháp súng máy 12,7 mm điều khiển từ xa đi kèm camera hành trình. Hệ thống điện tử và kiểm soát hỏa lực của nó trội hơn đáng kể khi đặt cạnh T-90S. Nguồn ảnh: Alfredo Zuniga. Cận cảnh tháp pháo của T-72B của “đại bàng trắng” của Nicaragua với pháo chính 125mm ngây bên cạnh là tổ hợp vũ khí tự động 12.7mm, xung quanh tháp pháo và thân xe được bọc giáp phản ứng nổ Kontakt 1. Nguồn ảnh: Alfredo Zuniga. Động cơ có tùy chọn cho T-72 "đại bàng trắng" là V-84MS công suất tối đa 840 mã lực thế hệ cũ hoặc V-92 đời mới hơn công suất lên tới 950 mã lực, hoặc thậm chí là loại V-92S2F công suất cực đại 1.130 mã lực. Nguồn ảnh: EFE. Xe tăng và phương tiện thiết giáp Liên Xô đã đóng một vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Lào và hiện nay vũ khí Nga vẫn là nòng cốt tạo nên sức mạnh Quân đội Nhân dân Lào. Đây cũng chính là lý do để Lào quyết định mua phiên bản T-72 nâng cấp để hiện đại hóa quân đội, bên cạnh lý do giá thành và chi phí vận chiến xa này. Nguồn ảnh: Alfredo Zuniga. Mời độc giả xem video: Xe tăng T-72B3 với với giáp phản ứng nổ Kontakt 5. (nguồn Auxiliary Shooter)

Theo trang tin quân sự Defence Blog, Lực lượng Vũ trang Nhân dân Lào (LPAF) đã nhận được lô xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B “đại bàng trắng” đầu tiên từ Nga, theo đường biển qua ngả Việt Nam và di chuyển bằng đường bộ về Lào. Và những hình ảnh đầu tiên về lô xe tăng này vừa được đăng tải trên nhiều trang mạng xã hội cũng như các diễn đàn quân sự quốc tế. Nguồn ảnh: @can_nw. Dù thông tin này vẫn chưa được Viêng Chăn xác nhận thế nhưng việc sở hữu T-72B “đại bàng trắng” đã giúp Lào trở thành quốc gia sở hữu dòng xe tăng mạnh nhất nhì trong khu vực Đông Nam Á. Và theo nhiều nguồn tin quân sự đầu năm nay (2018) Lào đã chính thức ký hợp đồng đặt mua 1 tiểu đoàn xe tăng hiện đại này, số lượng ước chừng vào khoảng trên dưới 30 chiếc. Nguồn ảnh: @can_nw. Sở dĩ Nga có thể giao hàng T-72B cho Lào trong thời gian nhanh kỷ lục như vậy là do các xe tăng T-72B “đại bàng trắng” này được sửa đổi từ các khung thân T-72B sản xuất dưới thời Liên Xô chứ không phải chế tạo mới và do Nhà máy sửa chữa tăng thiết giáp số 61 ở St. Petersburg thực hiện. Hình ảnh T-72B trên đường chuyển về Lào bằng được bộ. Nguồn ảnh: @can_nw. Được biết trong đầu năm 2018, Bộ Trưởng Quốc phòng Lào - Thượng tướng Sengnuan Xayalat cũng đã đến thăm nhà máy này. Bộ trưởng Sengnuan Xayalat cũng từng phát biểu trên kênh truyền thông Zvezda trước đây rằng, Quân đội Lào sẽ tiếp nhận các vũ khí và trang thiết bị quân sự do Nga sản xuất trong thời gian tới, gồm cả các xe tăng T-72 mới. Nguồn ảnh: EFE. Với việc đưa vào trang bị khoảng 30 chiếc T-72B “đại bàng trắng ”, sức mạnh Lục quân Lào sẽ được nâng lên một tầm cao mới, khi mà trong biên chế lực lượng tăng thiết giáp của nước chỉ có vỏn vẹn 10 chiếc T-344 và 15 chiếc T-54 đóng vai trò lực lượng nòng cốt. Trong ảnh là T-72B “đại bàng trắng” của Nicaragua, quốc gia đầu tiên sở hữu dòng biến thể T-72 đặc biệt này. Nguồn ảnh: EFE. So sánh với T-72B3 hay T-90S thì T-72B1 “đại bàng trắng” là một gói nâng cấp nhanh, chỉ chú trọng vào việc gia tăng mức độ hỏa lực, cho nên giáp phản ứng nổ của xe vẫn là Kontakt 1 với các khối nổ 4S20 lạc hậu chỉ chống được đạn xuyên lõm truyền thông. Nguồn ảnh: EFE. Về cơ bản T-72B "đại bàng trắng" là phiên bản nâng cấp từ những chiếc T-72B do đó chúng vẫn sử dụng pháo chính 125mm nòng trơn 2A46M, đi kèm với đó là hệ thống kính ngắm đa kênh quang ảnh nhiệt cho pháo thủ và trưởng xe Sosna-U hoặc khách hàng có thể tùy chọn thêm một vài thiết bị điện tử khác. Nguồn ảnh: EFE. Pháo chính 2A46M của T-72B "đại bàng trắng" có tầm bắn hiệu quả từ 3.000-4.000m với đạn chống tăng thông thường và có thể lên đến 5.000m với đạn tên lửa chống tăng phóng qua nòng pháo, cơ số đạn pháo và tên lửa nó có thể mang theo lên đến 39 quả. Nguồn ảnh: EFE. Ngoài ra, xe còn được lắp đặt máy tính đường đạn và hệ thống theo dõi mục tiêu tự động, tích hợp tháp súng máy 12,7 mm điều khiển từ xa đi kèm camera hành trình. Hệ thống điện tử và kiểm soát hỏa lực của nó trội hơn đáng kể khi đặt cạnh T-90S. Nguồn ảnh: Alfredo Zuniga. Cận cảnh tháp pháo của T-72B của “đại bàng trắng” của Nicaragua với pháo chính 125mm ngây bên cạnh là tổ hợp vũ khí tự động 12.7mm, xung quanh tháp pháo và thân xe được bọc giáp phản ứng nổ Kontakt 1. Nguồn ảnh: Alfredo Zuniga. Động cơ có tùy chọn cho T-72 "đại bàng trắng" là V-84MS công suất tối đa 840 mã lực thế hệ cũ hoặc V-92 đời mới hơn công suất lên tới 950 mã lực, hoặc thậm chí là loại V-92S2F công suất cực đại 1.130 mã lực. Nguồn ảnh: EFE. Xe tăng và phương tiện thiết giáp Liên Xô đã đóng một vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Lào và hiện nay vũ khí Nga vẫn là nòng cốt tạo nên sức mạnh Quân đội Nhân dân Lào. Đây cũng chính là lý do để Lào quyết định mua phiên bản T-72 nâng cấp để hiện đại hóa quân đội, bên cạnh lý do giá thành và chi phí vận chiến xa này. Nguồn ảnh: Alfredo Zuniga. Mời độc giả xem video: Xe tăng T-72B3 với với giáp phản ứng nổ Kontakt 5. (nguồn Auxiliary Shooter)