1 năm ly hôn, gái xinh Linh My làm mẹ đơn thân mạnh mẽ

Tháng 4/2021, YouTuber Huy Cung bất ngờ xác nhận thông tin đã ly hôn với vợ hot girl sinh năm 1997. Sau gần một năm trôi qua, sự thay đổi của Mỹ Linh (Linh My) khiến dân mạng ngỡ ngàng. Sau hạnh phúc tan vỡ, Linh My thích nghi khá nhanh với cuộc sống độc thân, tập trung cao độ vào công việc và phát triển sự nghiệp. Đáng chú ý, dạo một vòng trang cá nhân mới thấy rõ rằng, gái xinh này dường như đã thay đổi rất nhiều, xinh đẹp và ngày càng khoe dáng táo bạo hơn. Từ những bộ trang phục cắt xẻ đến áo tắm, thậm chí là trang phục đời thường cũng giúp Linh My khoe dáng triệt để. Người đẹp cũng không ngừng "thả thính" bằng các dòng trạng thái thú vị, khiến cho không ít người yêu thích. Ngoài chia sẻ về những chuyến du lịch sang chảnh cùng bạn bè, Linh My cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh làm việc. Được biết, hiện tại cô đang làm chủ của chuỗi tiệm chăm sóc sắc đẹp tại Hà Nội, được khá nhiều chị em tin tưởng. Không chỉ khoe công việc hay dáng vóc, Linh My cũng thường cho con trai lên sóng mạng xã hội. Trong ngày lễ Giáng sinh, vợ cũ Huy Cung tâm sự: "Năm nay dịch, baby của mẹ không được đi chơi noel nên ở nhà bóc thật nhiều quà nhé! Yêu cục kim cương của mẹ". Cuộc sống của Linh My lúc nào cũng gắn liền với công việc, tiệc tùng, bạn bè và cả con trai. Thông qua những tấm hình được cô đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy rằng cuộc sống độc thân của Mỹ Linh khá vui vẻ, độc lập và mạnh mẽ. Tuy nhiên, hơn 8 tháng trôi qua, Linh My chưa hé lộ thông tin nào liên quan tới tình mới hoặc dự tính "đi bước nữa". Dẫu vậy, dân mạng và bạn bè đều cùng hi vọng gái xinh này sớm tìm thấy bến bờ hạnh phúc hậu tan vỡ hôn nhân với Huy Cung. Công việc hiện tại của Linh My là kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Nhan sắc nổi bật của Linh My khiến không ít người khen ngợi. So với thời điểm cách đây một năm, nhan sắc của Linh My ngày càng thăng hạng. Thân hình săn chắc cùng những đường cong quyến rũ là những gì mà Linh My khiến mọi người phải chú ý. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News

