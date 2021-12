Đáp trả tin đồn hút mỡ, gái xinh Linh My hành động bất ngờ

Ít giờ trước, trên Facebook Linh My có bài đăng gây chú ý, đáp trả về nghi vấn eo thon là nhờ can thiệp bằng công nghệ hút mỡ. Bên cạnh clip khoe vòng eo đáp trả tin đồn hút mỡ bụng, Linh My có đính kèm dòng trạng thái: "Hôm qua có một chị làm cùng nghề thẩm mỹ viện qua bên mình làm đẹp. Chị ý bảo 'chị nói với mấy đứa bạn chị là với con mắt trong nghề thì đảm bảo Linh My có hút mỡ, siết eo bụng chứ không thể nào nhỏ xíu thắt 2 bên thế được'. Sau đó chị ấy vạch bụng mình ra kiểm tra soi kĩ luôn". Chưa dừng lại, Linh My cũng khẳng định thêm: "Mình chưa bao giờ can thiệp tí gì tới bụng eo cả". Linh My cho biết có thời điểm cô lên 50 kg và mỡ bụng xuất hiện. Bản thân khi đó rất mất tự tin. Linh My sau đó đã phải mất một khoảng thời gian dài đầu tư tập luyện nghiêm túc, kết hợp "khóa mồm miệng" mới có vòng eo như hiện tại. Không nói suông, đính kèm là clip Linh My kéo khóa, tụt quần khoe vòng eo siêu săn chắc, thon gọn. Nhìn vợ cũ Huy Cung ai cũng phải trầm trồ với vóc dáng đúng chuẩn "gái một con trông mòn con mắt". Phủ nhận chuyện hút mỡ bụng, Linh My trước đó thừa nhận có nâng mũi, nhấn mí mắt. Bản thân Linh My cũng từng khẳng định chưa bao giờ giấu giếm chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Bên cạnh đó, Linh My biết làm thế nào là đủ để đẹp lên chứ không lạm dụng. Nhan sắc hiện tại của cựu hot girl trường báo khiến ai nấy cũng trầm trồ. Linh My sở hữu ba vòng nhìn đâu là mê đó. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News

