Bạn đọc

Công bố kết quả gói thầu xây lắp bờ tây kênh 307 - bờ bắc kênh Cả Bắc

Công ty Diễm Tường vừa được công bố trúng gói thầu xây lắp thuộc công trình nâng cấp đường bờ tây kênh 307 - bờ bắc kênh Cả Bắc với giá gần 53 tỷ đồng.

Hữu Thông

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực 2 (BQLDAKV2) vừa ban hành Quyết định số 1353/QĐ-BQLDAKV2, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 thuộc công trình Nâng cấp đường bờ tây kênh 307 – bờ bắc kênh Cả Bắc (từ Đường Hồ Chí Minh – kênh Ông Hai).

Đây là một trong những gói thầu quan trọng phục vụ chỉnh trang hạ tầng giao thông, thủy lợi của địa phương. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, theo loại hợp đồng trọn gói với dự toán được duyệt 5,692 tỷ đồng.

Theo kết quả phê duyệt, Công ty TNHH MTV Diễm Tường là nhà thầu được công bố trúng thầu, với giá trúng thầu 5,293 tỷ đồng. Giá trúng thầu được xác định trên cơ sở giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa và giảm giá (nếu có). Hồ sơ cho thấy giá dự thầu ban đầu của đơn vị này là 5,692 tỷ đồng; phần giảm giá là 398,451 triệu đồng. Thời gian thực hiện gói thầu là 120 ngày, còn tổng thời gian hợp đồng 485 ngày, bao gồm 365 ngày bảo hành công trình.

Bảy nhà thầu bị loại vì không gia hạn hồ sơ dự thầu

Gói thầu số 02 thu hút tổng cộng tám nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, quá trình đánh giá tính hợp lệ cho thấy bảy nhà thầu bị loại do không chấp thuận gia hạn hiệu lực E-HSDT và bảo lãnh dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong Công văn số 130/BQLDAKV2 ngày 15/8/2025. Các nhà thầu bị loại bao gồm:

  • Công ty TNHH MTV Hữu Phước; Công ty TNHH MTV TV–Đầu tư Xây dựng Trường Phát Đồng Tháp; Liên danh Công ty TNHH Đại Thành Tháp Mười – Công ty TNHH MTV Phụng Gia Huy; Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Mẫn; Công ty TNHH Cường Lợi; Công ty TNHH Quốc Vinh; Liên danh Nâng cấp đường bờ tây kênh 307 – bờ bắc kênh Cả Bắc

Theo BQLDAKV2, các đơn vị này đều không gửi văn bản phản hồi, dẫn đến việc không đáp ứng yêu cầu hợp lệ theo Hồ sơ mời thầu và Điều 14 Luật Đấu thầu 2013.

Như vậy, Công ty Diễm Tường trở thành nhà thầu duy nhất còn lại đáp ứng yêu cầu hợp lệ, đủ điều kiện bước vào vòng đánh giá năng lực – kinh nghiệm – kỹ thuật.

Trước đó, Nhà thầu Diễm Tường đã thực hiện làm rõ hồ sơ và gia hạn theo đúng hai yêu cầu của chủ đầu tư.

  • Lần 1, theo Công văn 130/BQLDAKV2 ngày 15/8/2025: Nhà thầu chấp thuận gia hạn hiệu lực E-HSDT từ 60 lên 120 ngày và gia hạn bảo lãnh dự thầu từ 90 lên 150 ngày.
  • Lần 2, theo Công văn 526/BQLDAKV2 ngày 17/10/2025: Tiếp tục chấp thuận gia hạn E-HSDT từ 120 lên 150 ngày và gia hạn bảo lãnh dự thầu từ 150 lên 180 ngày.

Việc tuân thủ đầy đủ và đúng hạn giúp nhà thầu duy trì trạng thái hợp lệ trong suốt quá trình đánh giá.

Làm rõ năng lực, bổ sung hồ sơ kỹ thuật

Ở giai đoạn đánh giá tiếp theo, tổ chuyên gia yêu cầu Công ty Diễm Tường bổ sung hồ sơ để chứng minh năng lực thi công. Các tài liệu được yêu cầu gồm hợp đồng tín dụng, giấy chứng nhận kiểm định thiết bị thi công, hợp đồng nguyên tắc thuê máy móc như xe lu, máy đào, ô tô tải tự đổ.

Ngoài ra, nhà thầu phải giải trình khả năng huy động Máy ủi KOMATSU 110CV và cung cấp hợp đồng lao động, giấy xác nhận kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt như Trần Hoàng Tuấn và Nguyễn Ngọc Tân. Tất cả tài liệu bổ sung và giải trình được tổ chuyên gia đánh giá là phù hợp, đúng yêu cầu hồ sơ mời thầu.

Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu gồm bà Quan Ánh Tuyết (Tổ trưởng), ông Nguyễn Phước Việt và ông Nguyễn Văn Vinh kết luận rằng quá trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và tuân thủ Điều 6 Luật Đấu thầu.

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt, BQLDAKV2 cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các bước thương thảo, ký kết hợp đồng và triển khai gói thầu đúng tiến độ, phục vụ mục tiêu nâng cấp hạ tầng giao thông – thủy lợi tại khu vực.

Được biết, Công ty TNHH MTV Diễm Tường có địa chỉ tại xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Đơn vị thành lập ngày 28/05/2004 do ông Nguyễn Văn Quyển làm đại diện pháp luật.

Từ tháng 6/2016 đến nay, đơn vị đã tham gia 97 gói thầu, trong đó trúng 40 gói, trượt 55 gói, 2 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 170,786 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 100,392 tỷ đồng; tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 70,393 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số 40 gói thầu đã đơn vị đã trúng, có 22 gói do Ban quản lý dự án xây dựng huyện Tháp Mười (cũ) mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 114 tỷ đồng (bao gồm liên danh).

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Diễm Tường cũng là nhà thầu "quen mặt" tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười khi trúng đến 17 gói thầu do đơn vị này mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 56 tỷ đồng (bao gồm liên danh)...

