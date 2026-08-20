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Xã hội

Công an vào cuộc vụ người đàn ông đi SH đỏ đấm nam thanh niên ở Hà Nội

Clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông dừng xe Honda SH giữa đường ở Hà Nội rồi chửi bới, đấm nam thanh niên đi xe máy phía sau.

Sáng 20/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông xăm trổ, điều khiển xe máy Honda SH màu đỏ, có hành vi hành hung một nam thanh niên đi xe máy mang biển số Hà Nội.

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Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh từ clip, người đàn ông này không đội mũ bảo hiểm, phía sau chở một phụ nữ; nam thanh niên mặc áo đen chở theo một cô gái. Hai bên xảy ra tranh cãi.

Tại khu vực nút giao, người đàn ông dừng xe giữa đường, đi về phía nam thanh niên và vung tay đấm nhưng không trúng.

Sau khi được người phụ nữ ngồi sau xe can ngăn, người đàn ông lên xe nhưng nhanh chóng quay lại phía nam thanh niên. Lúc này, người đàn ông tiếp tục chửi bới và dùng tay đấm liên tiếp vào nam thanh niên, rồi cùng người phụ nữ lên xe rời đi.

Vụ việc xảy ra ngay giữa đường, được cho là tại khu vực nút giao trước Tháp đồng hồ Văn Phú (phường Kiến Hưng, TP Hà Nội) và được một người tham gia giao thông ghi hình lại.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Kiến Hưng xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và cho biết đơn vị đang vào cuộc xác minh. Trước mắt, lực lượng chức năng đang tìm người bị hại để làm rõ diễn biến vụ việc, từ đó có căn cứ xử lý người đàn ông có hành vi hành hung theo quy định.

Theo Tiến Dũng/ Vietnamnet
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Hiện trường vụ tai nạn.
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