Xã hội

Công an TP Hà Nội truy nã đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp dây điện

Theo điều tra, từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2025, Khương Văn Thành đã gây ra nhiều vụ trộm cắp dây điện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Gia Đạt

Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã đối tượng Khương Văn Thành (SN 1989; trú tại: xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình) về tội trộm cắp tài sản.

35.jpg
Đối tượng Khương Văn Thành và quyết định truy nã.

Theo điều tra, từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2025, đối tượng đã gây ra nhiều vụ trộm cắp dây điện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 30/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Khương Văn Thành về tội Trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 30/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Khương Văn Thành.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0936488289), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video: Đồng Tháp: Phát hiện thi thể trôi sông

Nguồn: ĐTHĐT.
#Công an Hà Nội #truy nã #trộm cắp #dây điện #Khương Văn Thành #tội phạm

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Đối tượng này thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và tự xưng là "Long Tổng" với phong cách một giang hồ mạng ăn chơi.

