Xã hội

Đối tượng truy nã về tội cố ý làm hư hỏng tài sản ra đầu thú

Do chơi điện tử thua hết tiền nên Dung đã dùng gậy đập phá máy điện tử tại quán ở xã Tây Đằng, huyện Ba Vì cũ.

Gia Đạt

Ngày 16/12, Công an TP Hà Nội cho biết, sáng ngày 15/12, đối tượng truy nã Thân Văn Dung (SN 1996, trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội) đã đến Công an phường Láng, TP Hà Nội đầu thú về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

4.jpg
Đối tượng Thân Văn Dung tại cơ quan Công an.

Theo điều tra, khoảng tháng 8/2019, do chơi điện tử thua hết tiền nên Dung đã dùng gậy đập phá máy điện tử tại quán ở xã Tây Đằng, huyện Ba Vì cũ. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 12/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dung về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị cơ quan Công an truy nã. Biết mình không thể trốn tránh được, sáng ngày 15/12/2025, Dung đã đến Công an phường Láng đầu thú.

Hiện Công an phường Láng đang lập hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố để điều tra, xử lý theo quy định.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
