Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Vừa nhập cảnh về Việt Nam, đối tượng bị bắt sau 15 năm trốn truy nã

Tổ công tác nhanh chóng khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Trương Văn Viện khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam sau 15 năm trốn truy nã ở nước ngoài.

Thanh Hà

Ngày 17/12, thông tin từ Công an xã Tam Hợp (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng truy nã Trương Văn Viện (SN 1972, trú xã Tam Hợp, Nghệ An) ngay khi đối tượng này vừa nhập cảnh trở lại Việt Nam, chấm dứt hành trình lẩn trốn suốt 15 năm ở nước ngoài.

Theo đó, qua nắm tình hình, Công an xã Tam Hợp xác định được Trương Văn Viện sẽ nhập cảnh trở lại Việt Nam. Đây là đối tượng truy nã theo Quyết định truy nã số 01 ngày 12/12/2011 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp (trước đây) về tội “Đánh bạc”. Sau khi gây án, Trương Văn Viện bỏ trốn ra nước ngoài, thay đổi nơi cư trú, cắt đứt liên lạc với gia đình nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Trong nhiều năm, mặc dù đối tượng liên tục di chuyển, che giấu tung tích, song Công an xã Tam Hợp vẫn duy trì rà soát, cập nhật thông tin, quản lý chặt chẽ diện đối tượng truy nã liên quan đến địa bàn.

images2071899-f8c65cf8-1bcf-42cc-9f1a-5e1f5a881a62.jpg
Đối tượng Trương Văn Viện bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhận định đây là thời điểm quan trọng để tổ chức bắt giữ đối tượng, Công an xã Tam Hợp thành lập Tổ công tác trực tiếp từ tỉnh Nghệ An di chuyển đến tỉnh Cao Bằng, phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng để rà soát, xác minh thông tin xuất nhập cảnh, đồng thời triển khai biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm việc bắt giữ đối tượng đúng pháp luật, an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia và người dân.

Sáng 14/12/2025, khi Trương Văn Viện vừa làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, Tổ công tác nhanh chóng khống chế, bắt giữ thành công đối tượng. Sau khi hoàn tất thủ tục hồ sơ ban đầu, Công an xã Tam Hợp bàn giao Trương Văn Viện cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định.

#Công an #Nghệ An #trốn truy nã #nước ngoài #nhập cảnh #Việt Nam

Bài liên quan

Xã hội

Đối tượng truy nã về tội cố ý làm hư hỏng tài sản ra đầu thú

Do chơi điện tử thua hết tiền nên Dung đã dùng gậy đập phá máy điện tử tại quán ở xã Tây Đằng, huyện Ba Vì cũ.

Ngày 16/12, Công an TP Hà Nội cho biết, sáng ngày 15/12, đối tượng truy nã Thân Văn Dung (SN 1996, trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội) đã đến Công an phường Láng, TP Hà Nội đầu thú về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

4.jpg
Đối tượng Thân Văn Dung tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hà Nội truy nã 'nữ quái' về tội trộm cắp tài sản

Theo điều tra, ngày 26/7/2020, Hòa đã có hành vi trộm cắp 1 chiếc xe máy Piaggio Vespa tại nhà trọ ở khu vực đường Nguyễn Xiển, TP Hà Nội.

Ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Thị Hòa (SN 1989, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội Trộm cắp tài sản.

capture.png
Đối tượng Nguyễn Thị Hòa và quyết định truy nã.
Xem chi tiết

Xã hội

Khen thưởng Công an Bắc Ninh bắt được 4 đối tượng truy nã đỏ của Interpol

Công an Bắc Ninh vừa được Bộ Công an gửi thư khen thưởng sau khi bắt giữ 4 đối tượng truy nã đỏ của Interpol.

Công an Bắc Ninh vừa được Bộ Công an gửi thư khen thưởng sau khi bắt giữ 4 đối tượng truy nã đỏ của Interpol, liên tiếp lập chiến công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm quốc tế.

Trong thư khen, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao nỗ lực của Công an tỉnh Bắc Ninh khi trong năm 2025 đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, qua đó giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Kết quả nổi bật là số đối tượng truy nã bị bắt giữ, vận động đầu thú đã giảm hơn 23% so với năm 2024.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới