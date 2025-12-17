Vừa nhập cảnh về Việt Nam, đối tượng bị bắt sau 15 năm trốn truy nã

Tổ công tác nhanh chóng khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Trương Văn Viện khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam sau 15 năm trốn truy nã ở nước ngoài.

Ngày 17/12, thông tin từ Công an xã Tam Hợp (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng truy nã Trương Văn Viện (SN 1972, trú xã Tam Hợp, Nghệ An) ngay khi đối tượng này vừa nhập cảnh trở lại Việt Nam, chấm dứt hành trình lẩn trốn suốt 15 năm ở nước ngoài.

Theo đó, qua nắm tình hình, Công an xã Tam Hợp xác định được Trương Văn Viện sẽ nhập cảnh trở lại Việt Nam. Đây là đối tượng truy nã theo Quyết định truy nã số 01 ngày 12/12/2011 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp (trước đây) về tội “Đánh bạc”. Sau khi gây án, Trương Văn Viện bỏ trốn ra nước ngoài, thay đổi nơi cư trú, cắt đứt liên lạc với gia đình nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Trong nhiều năm, mặc dù đối tượng liên tục di chuyển, che giấu tung tích, song Công an xã Tam Hợp vẫn duy trì rà soát, cập nhật thông tin, quản lý chặt chẽ diện đối tượng truy nã liên quan đến địa bàn.

Đối tượng Trương Văn Viện bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhận định đây là thời điểm quan trọng để tổ chức bắt giữ đối tượng, Công an xã Tam Hợp thành lập Tổ công tác trực tiếp từ tỉnh Nghệ An di chuyển đến tỉnh Cao Bằng, phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng để rà soát, xác minh thông tin xuất nhập cảnh, đồng thời triển khai biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm việc bắt giữ đối tượng đúng pháp luật, an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia và người dân.

Sáng 14/12/2025, khi Trương Văn Viện vừa làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, Tổ công tác nhanh chóng khống chế, bắt giữ thành công đối tượng. Sau khi hoàn tất thủ tục hồ sơ ban đầu, Công an xã Tam Hợp bàn giao Trương Văn Viện cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định.