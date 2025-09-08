Công an TP Cần Thơ giúp người dân nhận lại 300 triệu đồng

Do sơ suất trong quá trình giao dịch trực tuyến, ông Dương Văn Phượng (Lâm Đồng) đã chuyển nhầm 300 triệu đồng vào tài khoản một cá nhân khác ở TP Cần Thơ.

Ngày 8/9, thông tin từ Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa trao lại số tiền 300 triệu đồng cho ông Dương Văn Phượng (SN 1975, ngụ tỉnh Lâm Đồng) do chuyển nhầm.

Trước đó, do sơ suất trong quá trình giao dịch trực tuyến, ông Phượng đã chuyển nhầm 300 triệu đồng vào tài khoản một cá nhân khác ở thành phố Cần Thơ. Do vậy, ông Phương đã làm đơn gửi cơ quan Công an đề nghị hỗ trợ.

Ông Dương Văn Phượng nhận lại số tiền chuyển nhầm. Ảnh: Văn Đức.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ nhanh chóng xác minh, vận động chủ tài khoản liên quan tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền.

Ngay sau đó, số tiền đã được cơ quan Công an trao trả lại cho ông Phượng.

Nhận lại được tài sản, ông Phương bày tỏ sự vui mừng, gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an đã giúp đỡ mình.

