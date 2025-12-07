Nhặt được tiền rơi, 2 người đàn ông tìm chủ nhân trả lại

Phát hiện nhiều tờ tiền mệnh giá lớn nằm trên đường, 2 người đàn ông ở Quảng Trị đã dừng xe, thu gom rồi đưa đến cơ quan Công an giao nộp.

Ngày 7/12, thông tin từ Công an xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phát thông báo tìm chủ nhân của số tiền mặt do 2 người đàn ông nhặt được khi đi trên đường.

Trước đó, chiều tối 4/12, khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa phận thôn Bến Hà, xã Cồn Tiên), 2 công dân người dân tộc Bru - Vân Kiều là anh Hồ Văn Xâm và Hồ Việt Trường bất ngờ phát hiện nhiều tờ tiền mệnh giá lớn nằm rải rác trên đường.

Hai công dân giao nộp số tiền đã nhặt được cho cơ quan Công an.

Ngay lập tức, 2 anh đã dừng xe, thu gom rồi đưa đến cơ quan Công an giao nộp, đồng thời nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

Qua kiểm đếm, cơ quan Công an xác định tổng số tiền mà anh Xâm và anh Trường nhặt được và giao nộp là 5,1 triệu đồng.

Hiện, Công an xã Cồn Tiên đang tìm chủ sở hữu của số tiền nói trên.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an TP HCM trao trả tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi.