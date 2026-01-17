Phát hiện, thu giữ 10 tấn thực phẩm 'bẩn' ở Hà Nội

Ngày 17/1, Công an TP Hà Nội cho biết, càng gần đến dịp Tết Nguyên đán 2026, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lại trở nên nhức nhối khi nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến. Vì lợi nhuận, nhiều đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm. Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Hà Nội vừa phối hợp Chi cục quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, thu giữ 10 tấn thực phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm tra những thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 14/1/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Hà Nội phối hợp với Đội quản lý thị trường số 17 phát hiện kho đông lạnh tại phố Hưng Phúc, phường Yên Sở phát hiện, thu giữ 10 tấn thực phẩm "bẩn" là nầm lợn, xúc xích… không có nguồn gốc xuất xứ. Các đối tượng khai đã nhận thu gom từ các tỉnh biên giới để bán cho Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Lợi dụng nhu cầu tăng cao dịp lễ, Tết, các đối tượng đã đưa thực phẩm quá hạn, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc len lỏi vào thị trường. Trước thực trạng này, Công an Thành phố khuyến cáo người dân chỉ mua và sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên các cơ sở uy tín, được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong dịp Tết.

