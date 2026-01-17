Hà Nội kiểm định, đánh giá chất lượng chung cư cũ tại 48 phường, xã

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ (nhà tập thể cũ) trên địa bàn.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 23 về việc kiểm định, đánh giá chất lượng các nhà chung cư cũ trên địa bàn. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa danh mục chung cư cũ đã được thành phố phê duyệt tại Quyết định 5456 hồi cuối năm 2025.

Một chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, việc kiểm định sẽ rà soát kỹ lưỡng trạng thái kỹ thuật của các công trình để xác định rõ những nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ hoặc chưa thuộc diện phá dỡ theo quy định của Luật Nhà ở 2023. Kết quả đánh giá là cơ sở then chốt để thành phố triển khai kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể cũ vốn đã xuống cấp sau nhiều thập kỷ sử dụng.

Phạm vi thực hiện đợt kiểm định lần này trải rộng tại 48 xã, phường có mật độ chung cư cũ cao. Danh sách bao gồm các địa bàn lõi như Đống Đa (Kim Liên, Láng, Văn Miếu, Ô Chợ Dừa), Ba Đình (Giảng Võ, Ngọc Hà), Hai Bà Trưng (Vĩnh Tuy, Bạch Mai, Tương Mai), Hoàn Kiếm (Cửa Nam), Tây Hồ (Phú Thượng).

Ngoài ra, kế hoạch cũng triển khai đồng bộ tại các khu vực đang phát triển mạnh như Cầu Giấy (Nghĩa Đô, Yên Hòa), Thanh Xuân (Khương Đình, Phương Liệt), Hà Đông, Long Biên và các khu vực ngoại thành như Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì.

Bên cạnh mục tiêu cải tạo đô thị, việc kiểm định còn nhằm kịp thời phát hiện và tổ chức sửa chữa, gia cố các hư hỏng cục bộ, hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn công trình. Thành phố nhấn mạnh, kết quả đánh giá chất lượng nhà chung cư cũ sẽ là căn cứ thực tế để chính quyền các cấp xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó khi có thiên tai, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho người dân.

UBND TP Hà Nội yêu cầu tiến độ hoàn thành việc kiểm định, đánh giá chất lượng các nhà chung cư cũ được thực hiện theo kế hoạch chi tiết do UBND các xã, phường xây dựng và tổ chức triển khai.

Với hơn 1.500 chung cư cũ chủ yếu được xây dựng từ giai đoạn 1960 - 1994, việc tổng kiểm định lần này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc về dữ liệu kỹ thuật, tạo đà cho chiến dịch thay đổi diện mạo đô thị Thủ đô trong giai đoạn mới.

