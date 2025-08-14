Hà Nội

Xã hội

Công an Hà Nội truy nã Đoàn Bảo Châu

Đoàn Bảo Châu bị truy nã về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hải Ninh

Tối ngày 14/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu (SN 1968; trú tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội).

Đoàn Bảo Châu bị truy nã về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

7888999-9619.jpg
Quyết định truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu

Cơ quan công an đề nghị nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng An ninh điều tra CATP Hà Nội (địa chỉ: 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội; SĐT: 0692194084 - 0977542592), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

