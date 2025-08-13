Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ đối tượng truy nã khi nhập cảnh qua Cửa khẩu Cha Lo

Đang nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đối tượng truy nã Trương Thanh Tùng đã bị lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 13/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) cho biết, trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng công tác tại cửa khẩu đã kịp thời bắt giữ đối tượng đang bị truy nã trong lúc nhập cảnh vào Việt Nam.

thanh-nien-bi-truy-na-o-quang-tri-1965-9908.jpg
Đối tượng Trương Thanh Tùng.

Trước đó, vào lúc 8h ngày 13/8, tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa), lực lượng biên phòng phát hiện Trương Thanh Tùng (25 tuổi, ngụ xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) đang nhập cảnh từ Lào về Việt Nam là đối tượng bị truy nã với tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ngay lập tức, lực lượng biên phòng đã kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng; đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
