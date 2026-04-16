Công an Gia Lai bắt tạm giam một giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ

Theo nguồn tin, vị giám đốc này bị bắt tạm giam do đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thất thoát ngân sách hơn 100 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Hà Ngọc Chính

Ngày 16/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt tạm giam ông Vũ Đức Dân (SN 1980, trú tổ 5, xã Phú Thiện- Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai) để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình điều tra một số sai phạm xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện, ông Dân với vai trò là giám đốc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 100 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng.

tru-so.jpg
Trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với ông Vũ Đức Dân về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, đang quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên diện tích gần 18.000 ha thuộc địa bàn xã Ia Rsai và xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai.

Được biết, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai Cao Thanh Thương cũng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai Vũ Đức Dân.

Bài liên quan

Xã hội

Bắt tạm giam giám đốc, hiệu trưởng, kế toán 'ăn chặn' tiền trợ cấp

Hành vi của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ chiếm đoạt tiền của Nhà nước, còn trực tiếp xâm hại đến quyền lợi của những người yếu thế.

Ngày 9/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ (tại khu 4, xã Chân Mộng, Phú Thọ) - nơi thực hiện chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các đối tượng bảo trợ xã hội như người tâm thần, người khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa – hằng tháng được Nhà nước hỗ trợ từ 3.500.000 đồng đến 4.000.000 đồng/người để phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị.

Tuy nhiên, trong năm 2025, với vai trò là Giám đốc, Vũ Doanh Nam đã chỉ đạo Phùng Thị Thùy Linh – kế toán nâng khống tiền ăn; lập khống chứng từ từ nguồn ngân sách, nguồn từ thiện của các nhà hảo tâm và nguồn nuôi dưỡng đối tượng tự nguyện… nhằm chiếm đoạt số tiền 679.917.000 đồng, sử dụng, chi tiêu trái nguyên tắc.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai

Ông Võ Ngọc Hiếu bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố, bắt tạm giam và thực hiện khám xét khẩn cấp đối với ông Võ Ngọc Hiếu (SN 1965, tại TP HCM, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai).

Kết quả điều tra của Cơ quan Công an xác định, trên diện tích vườn cà phê của Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai do ông Hiếu làm Giám đốc có số lượng lớn cây muồng được trồng để chắn gió, do doanh nghiệp đầu tư, trồng và quản lý, thuộc sở hữu của nhà nước.

Xem chi tiết

Xã hội

Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi căn nhà bị sập do bão số 13

Kinh phí hỗ trợ sử dụng nguồn ngân sách, Quỹ phòng chống thiên tai, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện theo quy định

Theo báo cáo nhanh đến 12h ngày 7/11, trên toàn tỉnh Gia Lai, bão số 13 đã làm 2 người chết, 6 người bị thương; hơn 200 căn nhà bị sập hoàn toàn, hơn 23.221 căn bị tốc mái, nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau. Hệ thống cây xanh, hạ tầng đô thị, công trình công cộng bị gãy đổ hàng loạt, nhiều vị trí gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Hơn 57 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng; hàng nghìn hécta hoa màu bị cuốn trôi, hơn 334 lồng bè thủy sản bị hư hại; gia súc, gia cầm chết và mất trắng trên diện rộng.

Xem chi tiết

Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 15.4, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.