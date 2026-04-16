Công an Gia Lai bắt tạm giam một giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ

Theo nguồn tin, vị giám đốc này bị bắt tạm giam do đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thất thoát ngân sách hơn 100 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Ngày 16/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt tạm giam ông Vũ Đức Dân (SN 1980, trú tổ 5, xã Phú Thiện- Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai) để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình điều tra một số sai phạm xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện, ông Dân với vai trò là giám đốc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 100 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với ông Vũ Đức Dân về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, đang quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên diện tích gần 18.000 ha thuộc địa bàn xã Ia Rsai và xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai.

Được biết, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai Cao Thanh Thương cũng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai Vũ Đức Dân.