Xã hội

Bắt tạm giam giám đốc, hiệu trưởng, kế toán 'ăn chặn' tiền trợ cấp

Hành vi của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ chiếm đoạt tiền của Nhà nước, còn trực tiếp xâm hại đến quyền lợi của những người yếu thế.

Mạnh Hưng

Ngày 9/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ (tại khu 4, xã Chân Mộng, Phú Thọ) - nơi thực hiện chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các đối tượng bảo trợ xã hội như người tâm thần, người khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa – hằng tháng được Nhà nước hỗ trợ từ 3.500.000 đồng đến 4.000.000 đồng/người để phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị.

Tuy nhiên, trong năm 2025, với vai trò là Giám đốc, Vũ Doanh Nam đã chỉ đạo Phùng Thị Thùy Linh – kế toán nâng khống tiền ăn; lập khống chứng từ từ nguồn ngân sách, nguồn từ thiện của các nhà hảo tâm và nguồn nuôi dưỡng đối tượng tự nguyện… nhằm chiếm đoạt số tiền 679.917.000 đồng, sử dụng, chi tiêu trái nguyên tắc.

fb-img-1775699415404.jpg
Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với Vũ Doanh Nam.

Cũng với thủ đoạn tương tự, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập (khu Trung Ngãi, xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), hằng tháng Nhà nước hỗ trợ 1.872.000 đồng/học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số để phục vụ sinh hoạt, học tập. Lợi dụng chính sách nhân văn này, trong thời gian từ năm 2024 đến nay, Trần Thu Đông với vai trò Hiệu trưởng đã chỉ đạo Hoàng Thị Xuân Hòa – kế toán nhà trường nâng khống tiền mua thực phẩm phục vụ bữa ăn hằng ngày và lập khống chứng từ thông qua các hoạt động trải nghiệm của học sinh để chiếm đoạt tổng số tiền 1.033.564.000 đồng, sử dụng sai mục đích, trái quy định.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, hành vi trên của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ chiếm đoạt tiền của Nhà nước mà còn trực tiếp xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người yếu thế – những đối tượng cần được bảo vệ, chăm sóc, gây bức xúc trong dư luận, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân.

fb-img-1775699519960.jpg
Đối tượng Phùng Thị Thùy Linh.

Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Vũ Doanh Nam – Giám đốc và Phùng Thị Thùy Linh – kế toán Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

fb-img-1775699558593.jpg
Đối tượng Trần Thu Đông.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Trần Thu Đông – Hiệu trưởng và Hoàng Thị Xuân Hòa – kế toán Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, tỉnh Phú Thọ về cùng tội danh nêu trên.

fb-img-1775699594532.jpg
Đối tượng Hoàng Thị Xuân Hòa.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tập trung điều tra mở rộng, xử lý nghiêm minh, triệt để các cá nhân vi phạm và các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời kiên quyết thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng yếu thế, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Xã hội

Người phụ nữ Phú Thọ đoàn tụ gia đình sau hơn 30 năm thất lạc

Sau hơn ba thập kỷ mất liên lạc khi sinh sống ở nước ngoài, một phụ nữ đã tìm lại được gia đình tại Phú Thọ nhờ sự hỗ trợ của công an địa phương.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 3/4, Công an xã Hiền Quan tiếp nhận đề nghị của chị N.T.K.D về việc hỗ trợ tìm kiếm thân nhân. Người phụ nữ xuất trình hộ chiếu do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cấp và cho biết rời quê từ năm 1988, đến năm 1991 sang Trung Quốc sinh sống.

caxhq.jpg
Chị N.T.K.D đoàn tụ với gia đình sau hơn 30 năm xa cách.
Xã hội

Truy bắt nhóm đối tượng dùng súng giải quyết mâu thuẫn ở Đồng Tháp

Do có mâu thuẫn từ trước, nhóm đối tượng mang theo hung khí xông vào nhà tấn công nhiều người rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngày 8/4, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương truy bắt nhóm người sử dụng súng, hung khí giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn xã Tân Hương.

Thông tin ban đầu, tối 5/4, Nguyễn Châu Thanh và Tô Văn Nhẫn cùng một số người bạn khác đang nhậu tại nhà Huỳnh Tấn Kiệt ở ấp Tân Thạnh (xã Tân Hương) thì có một nhóm khoảng 6 người đi trên xe mô tô che biển số xông vào ẩu đả với nhóm người trong bàn nhậu.

Xã hội

Nghịch bật lửa, nhóm trẻ vô tình thiêu rụi nhà rông

Một nhóm trẻ rủ nhau đến nhà rông chơi, một cháu nhặt được bật lửa còn gas rồi nghịch khiến lửa bén vào mái tranh, thiêu rụi toàn bộ nhà rông ở Quảng Ngãi.

Chiều 8/4, ông Nguyễn Minh Vương – Chủ tịch UBND xã Đăk Hà (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng công an địa phương đã có báo cáo xác minh ban đầu về vụ cháy nhà rông thôn Đăk Tiêng Klah, nguyên nhân xuất phát từ việc nhóm trẻ em đến nhà rông nghịch dại bật lửa gây ra.

Theo xác minh ban đầu, vào khoảng 15h ngày 7/4, một nhóm trẻ trong thôn Đăk Tiêng Klah rủ nhau đến nhà rông để vui chơi.

