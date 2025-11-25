Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Bắc Ninh triệt phá hàng trăm vụ án tội phạm công nghệ cao

Từ năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì, phối hợp, xác minh, khám phá làm rõ trên 100 vụ án tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Khánh Hoài

Ngày 25/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì, phối hợp, xác minh, khám phá làm rõ trên 100 vụ án liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Điển hình như tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua ví điện tử MoMo với tổng số tiền giao dịch lên tới 2.900 tỷ đồng; Tạo lập Fanpage giả mạo bệnh viện bán thuốc, gây thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng; Giả danh y, bác sĩ, quảng cáo sai sự thật tác dụng thuốc, thu lợi bất chính 75 tỷ đồng; Bắt giữ 37 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức giả danh nhân viên ngân hàng cho vay trực tuyến…

cats-2507.jpg
Công an Bắc Ninh quyết tâm đấu tranh, không khoan nhượng với tội phạm công nghệ cao.

Đặc biệt, một đường dây lừa đảo xuyên biên giới, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng từ hơn 13.000 bị hại trên khắp cả nước, đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục nghiệp vụ, Bộ Công an và các đơn vị liên quan đấu tranh bóc gỡ.

Nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử (thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia). Với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,… Sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại. Đã có 45 đối tượng trong đường dây đường dây lừa đảo này bị khởi tố.

cats-8755.jpg

Những kết quả trên Những kết quả trên thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, không khoan nhượng với tội phạm công nghệ cao của lực lượng Công an Bắc Ninh, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.

Đại tá Bùi Chiến Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo lực lượng An ninh mạng tiếp tục rà soát và nghiên cứu những kẽ hở trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến các nội dung thông tin cũng như các quy định có liên quan về quản lý thông tin của nhà nước, của cá nhân… trên môi trường mạng xã hội để kịp thời tham mưu khắc phục những lỗ hổng, các kẽ hở mà các đối tượng tội phạm có thể lợi dụng để hoạt động.

Bên cạnh công tác nghiệp vụ chuyên sâu, cán bộ làm công tác An ninh mạng Công an Bắc Ninh còn tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết, cảnh giác với các hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Nhiều chương trình phổ biến kiến thức an ninh mạng, cảnh báo thủ đoạn tội phạm đã được tổ chức thường xuyên, giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ bản thân của người dân trong môi trường số.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tai nạn do bất cẩn đi ra từ đường nhánh. (Nguồn: VTV).

#Công an Bắc Ninh #án tội phạm sử dụng công nghệ cao #tội phạm công nghệ cao

Bài liên quan

Xã hội

Công an Bắc Ninh kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo online

Các đối tượng gọi điện xưng là cán bộ Công an, liên tục đe dọa một người dân rồi yêu cầu chuyển tiền nếu không sẽ bị xử lý hình sự.

Ngày 25/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an xã Yên Thế (Bắc Ninh) vừa phối hợp với Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Luộc Giới kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo với số tiền lớn, bảo vệ tài sản của người dân.

Trước đó, các đối tượng gọi điện cho ông Nguyễn Văn Quang (trú tại thôn Luộc Giới, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh) tự xưng là cán bộ Công an đang điều tra một vụ án và vu khống ông Quang có liên quan. Các đối tượng liên tục đe dọa nếu ông không thực hiện theo yêu cầu thì sẽ bị xử lý hình sự.

Xem chi tiết

Xã hội

Nguyên phó giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Quảng Ninh lừa đảo

Trần Thị Thùy Linh, nguyên Phó Giám đốc, Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng tại Uông Bí bị tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 25/11, Công an Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (Văn phòng Cơ quan CSĐT) vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và Lệnh khám xét đối với Trần Thị Thùy Linh (SN 1987, trú tại tổ 8, khu Nam Sơn, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh).

888777.png
Cơ quan điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Thùy Linh.
Xem chi tiết

Xã hội

Giả danh cán bộ VOV ép doanh nghiệp đưa tiền: Lừa đảo hay cưỡng đoạt

Luật sư cho biết, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi lừa đảo hay cưỡng đoạt của vụ giả danh cán bộ VOV ép doanh nghiệp chi tiền, qua đó xử lý phù hợp.

Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Sỹ Thiết (SN 1992, trú tại xã An Khánh), đối tượng mạo danh cán bộ VOV để yêu cầu chủ một gara ô tô chuyển 200 triệu đồng. Điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Sỹ Thiết có hành vi cưỡng đoạt tài sản của chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Xuân Đỉnh. Thiết làm nghề tự do. Trong quá trình lướt TikTok và Facebook, thấy một gara ô tô nổi tiếng chuyên mua bán xe cũ trên đường Phạm Văn Đồng bị nhiều tài khoản “bóc phốt”, Thiết nảy sinh ý định mạo danh nhà báo để gây sức ép nhằm trục lợi.

capture-2506.png
Đối tượng Nguyễn Sỹ Thiết yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh đặt tiền vào xe của mình.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới