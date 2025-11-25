Công an Bắc Ninh triệt phá hàng trăm vụ án tội phạm công nghệ cao

Từ năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì, phối hợp, xác minh, khám phá làm rõ trên 100 vụ án tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Ngày 25/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì, phối hợp, xác minh, khám phá làm rõ trên 100 vụ án liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Điển hình như tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua ví điện tử MoMo với tổng số tiền giao dịch lên tới 2.900 tỷ đồng; Tạo lập Fanpage giả mạo bệnh viện bán thuốc, gây thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng; Giả danh y, bác sĩ, quảng cáo sai sự thật tác dụng thuốc, thu lợi bất chính 75 tỷ đồng; Bắt giữ 37 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức giả danh nhân viên ngân hàng cho vay trực tuyến…

Công an Bắc Ninh quyết tâm đấu tranh, không khoan nhượng với tội phạm công nghệ cao.

Đặc biệt, một đường dây lừa đảo xuyên biên giới, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng từ hơn 13.000 bị hại trên khắp cả nước, đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục nghiệp vụ, Bộ Công an và các đơn vị liên quan đấu tranh bóc gỡ.

Nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử (thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia). Với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,… Sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại. Đã có 45 đối tượng trong đường dây đường dây lừa đảo này bị khởi tố.

Những kết quả trên thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, không khoan nhượng với tội phạm công nghệ cao của lực lượng Công an Bắc Ninh, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.

Đại tá Bùi Chiến Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo lực lượng An ninh mạng tiếp tục rà soát và nghiên cứu những kẽ hở trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến các nội dung thông tin cũng như các quy định có liên quan về quản lý thông tin của nhà nước, của cá nhân… trên môi trường mạng xã hội để kịp thời tham mưu khắc phục những lỗ hổng, các kẽ hở mà các đối tượng tội phạm có thể lợi dụng để hoạt động.

Bên cạnh công tác nghiệp vụ chuyên sâu, cán bộ làm công tác An ninh mạng Công an Bắc Ninh còn tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết, cảnh giác với các hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Nhiều chương trình phổ biến kiến thức an ninh mạng, cảnh báo thủ đoạn tội phạm đã được tổ chức thường xuyên, giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ bản thân của người dân trong môi trường số.

