Công an Bắc Ninh bắt quả tang đối tượng trộm cắp tài sản

Ngày 13/1/2026, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án Trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Văn Môn

Trước đó, khoảng 23h ngày 10/1, trong quá trình tuần tra phòng, chống tội phạm trộm cắp và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn, Công an xã Văn Môn (Bắc Ninh) phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện 2 đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là xe mô tô trong khu phòng trọ tại thôn Phú Đức, xã Văn Môn.

Trong đó, 1 đối tượng ngồi trên xe mô tô nổ máy chờ sẵn, 1 đối tượng dùng kìm cộng lực cắt khóa cổng rồi dùng vam phá khoá phá ổ khoá điện của chiếc xe Honda Wave màu đen, không gắn biển kiểm soát ở trong khu phòng trọ. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, đối tượng ngồi trên xe cảnh giới nhanh chóng tẩu thoát, còn 1 đối tượng bị bắt giữ.

Đối tượng Vịnh bị bắt giữ.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Đức Vịnh (sinh năm 1991, HKTT: Thôn Đường Nhạn, xã Thư Lâm, TP Hà Nội). Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, khoảng thời gian từ 22h - 23h, đối tượng đi từ thành phố Hà Nội sang địa bàn xã Văn Môn. Khi phát hiện sơ hở của các bị hại, đối tượng lẻn vào trộm cắp tài sản. Đến thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đã gây ra 5 vụ trộm cắp trên địa bàn xã Văn Môn.

Cùng thực hiện hành vi với Vịnh còn có 1 đối tượng quê ở tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng còn khai nhận mang bình xịt hơi cay để chống trả khi phát hiện lực lượng Công an.

Lực lượng Công an đã thu giữ 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu đen, không đeo biển kiểm sát; 01 bộ vam phá khoá xe mô tô; 01 đèn pin cầm tay; 1 bình xịt hơi cay đã sử dụng…

Qua điều tra ban đầu, đối tượng Nguyễn Đức Vịnh đã có 4 tiền án, trong đó có 2 tiền án về trộm cắp tài sản và 1 tiền án về chống người thi hành công vụ, 1 tiền án tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Hiện Công an xã Văn Môn đang phối hợp cùng đơn vị chức năng của Công an tỉnh tiếp tục đấu tranh, điều tra, làm rõ.

