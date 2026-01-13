Hà Nội

Triệt xoá đường dây ghi lô đề quy mô khủng ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa triệt xoá đường ghi dây lô đề quy mô khủng, bắt 19 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Hạo Nhiên

Ngày 13/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với quy mô đặc biệt lớn.

Theo cơ quan Công an xác định, đối tượng cầm đầu đường dây là Hoàng Thị Thủy, (SN 1978, trú tại thôn Nại Cửu, xã Triệu Phong).

bjpg-20260113153159-1.jpg
Nhóm đối tượng trong đường dây ghi lô đề tại cơ quan Công an.

Cùng thời điểm phá án, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng, bắt giữ đồng loạt 19 đối tượng là các “thư ký đề”, đối tượng cấp dưới tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh. Cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Qua kiểm tra, khai thác dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng, bước đầu ước tính tổng số tiền giao dịch trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2026 đến nay khoảng 1 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

