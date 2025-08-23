Con trâu hơn 400 triệu, đại gia quyết xuống tiền

Một con trâu giống Banni tại Ấn Độ vừa được bán với giá kỷ lục làm nổi bật giá trị cao cấp, sức mạnh và khả năng sản xuất sữa của giống trâu này.

Một con trâu giống Banni đã lập kỷ lục khi được bán với giá 14,1 lakh rupee (khoảng 427 triệu đồng) cho chủ sở hữu. Giống Banni nổi tiếng nhờ màu sắc, vóc dáng và sức khỏe tổng thể. Banni là niềm tự hào của những người chủ ở Kutch, một khu vực có những đặc điểm địa lý độc đáo. Con trâu này được bán tại làng Sandhro thuộc huyện Lakhpat.

Trâu Banni được bán với giá 427 triệu đồng. Ảnh: ETV Bharat

Chú trâu hơn 400 triệu này thuộc sở hữu của Gazi Haji Aladad và được bán cho Sherubhai Bhalo ở làng Serwa, huyện Bhuj. Gia đình người bán đã kinh doanh trâu qua nhiều thế hệ. Hiện tại, gia đình sở hữu 80 con trâu, cho khoảng 300 lít sữa mỗi ngày để bán ra thị trường.

Theo một chủ trang trại gia súc ở Sandhro Zakaria Jatt, Dù trâu Banni nổi tiếng với giá rất cao, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên ở Gujarat, một con trâu được bán với giá 427 triệu đồng.

Giống trâu Banni có màu đen tuyền và sừng tròn. Chúng sở hữu vóc dáng đẹp và được coi là "quý như vàng". Giống trâu này cũng nổi tiếng với khả năng bơi lội đặc biệt. Banni luôn là ứng cử viên sáng giá cho các cuộc thi tại các hội chợ như Tarnetar và các hội chợ khác. Trâu nuôi ở Kutch thường có giá từ 500.000 đến 700.000 rupee (151- 211 triệu đồng) trên thị trường.