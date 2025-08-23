Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Con trâu hơn 400 triệu, đại gia quyết xuống tiền

Một con trâu giống Banni tại Ấn Độ vừa được bán với giá kỷ lục làm nổi bật giá trị cao cấp, sức mạnh và khả năng sản xuất sữa của giống trâu này.

Hoàng Minh (theo Etvbharat)

Một con trâu giống Banni đã lập kỷ lục khi được bán với giá 14,1 lakh rupee (khoảng 427 triệu đồng) cho chủ sở hữu. Giống Banni nổi tiếng nhờ màu sắc, vóc dáng và sức khỏe tổng thể. Banni là niềm tự hào của những người chủ ở Kutch, một khu vực có những đặc điểm địa lý độc đáo. Con trâu này được bán tại làng Sandhro thuộc huyện Lakhpat.

trau1.jpg
Trâu Banni được bán với giá 427 triệu đồng. Ảnh: ETV Bharat

Chú trâu hơn 400 triệu này thuộc sở hữu của Gazi Haji Aladad và được bán cho Sherubhai Bhalo ở làng Serwa, huyện Bhuj. Gia đình người bán đã kinh doanh trâu qua nhiều thế hệ. Hiện tại, gia đình sở hữu 80 con trâu, cho khoảng 300 lít sữa mỗi ngày để bán ra thị trường.

Theo một chủ trang trại gia súc ở Sandhro Zakaria Jatt, Dù trâu Banni nổi tiếng với giá rất cao, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên ở Gujarat, một con trâu được bán với giá 427 triệu đồng.

Giống trâu Banni có màu đen tuyền và sừng tròn. Chúng sở hữu vóc dáng đẹp và được coi là "quý như vàng". Giống trâu này cũng nổi tiếng với khả năng bơi lội đặc biệt. Banni luôn là ứng cử viên sáng giá cho các cuộc thi tại các hội chợ như Tarnetar và các hội chợ khác. Trâu nuôi ở Kutch thường có giá từ 500.000 đến 700.000 rupee (151- 211 triệu đồng) trên thị trường.

#con trâu #con trâu 400 triệu #con trâu tiền tỷ #trâu đắt đỏ Ấn Độ #trâu đắt nhất thế giới

Bài liên quan

Kinh doanh

"Sững sờ" con trâu hơn 100 tỷ khiến đại gia quyết "xuống tiền"

Bất chấp mức giá lên tới hơn 100 tỷ đồng, người đàn ông vẫn quyết xuống tiền để sở hữu con trâu khổng lồ này. 

Theo ETV Bharat, một người đàn ông đã mang đến lễ hội trâu được tổ chức ở Telangana (Ấn Độ) chú trâu Garuda thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong lễ hội này, những con trâu đắt tiền sẽ được chủ của chúng mang đến để người xem chiêm ngưỡng.

Theo tiết lộ, Madhu Yadav đã mua con trâu này từ Haimat Alam Khan ở Haryana với giá 35 crore rupee (tương đương khoảng 106 tỷ đồng).

Xem chi tiết

Kinh doanh

Sửng sốt con trâu khổng lồ 1,5 tấn, giá hơn 100 tỷ đồng

Một con trâu 9 tuổi, cao 2 mét, nặng khoảng 1,5 tấn trở thành tâm điểm chú ý của sự kiện diễn ra tại Ấn Độ.

Tại hội nghị về chăn nuôi và thủy sản diễn ra tại Bhubaneswar (Ấn Độ) hồi tháng 2/2025, con trâu 9 tuổi tên Bhim trở thành tâm điểm chú ý của sự kiện với chiều cao 1,8 mét và nặng 1.500 kg.

Bhim thuộc giống Murra, được đưa về Odisha từ Jodhpur, Rajasthan. Chủ sở hữu của chú trâu này là Jawaharlal Jangid. Giá bán chú trâu này ước tính khoảng 30 Crore Rupee (tương đương 103 tỷ đồng).

Xem chi tiết

Kinh doanh

Tận thấy con trâu đắt nhất thế giới giá hơn 300 tỷ đồng

Bộ sừng 1,4m của chú trâu Horizon là tài sản đáng quý khiến Horizon trở nên nổi bật giữa những con trâu đực khác.

Theo tờ Nypost, chú trâu rừng Nam Phi Horizon khiến nhiều người sửng sốt khi được định giá lên tới 12,2 triệu USD (tương đương hơn 300 tỷ đồng). Horizon đắt như vậy là bởi cặp sừng vĩ đại 1,4m và gene vượt trội.

trau1.jpg
Horizon, chú trâu đắt nhất thế giới. Ảnh: Caters
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

5 gia tộc giàu nhất thế giới

5 gia tộc giàu nhất thế giới

Nhà Walton đứng vị trí dẫn đầu trong danh sách gia tộc giàu nhất thế giới với nhiều thành viên đều có tài sản trên 100 tỷ USD.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

5 gia tộc giàu nhất thế giới

5 gia tộc giàu nhất thế giới

Nhà Walton đứng vị trí dẫn đầu trong danh sách gia tộc giàu nhất thế giới với nhiều thành viên đều có tài sản trên 100 tỷ USD.

Giá xăng hôm nay 27/5: Tăng nhẹ?

Giá xăng hôm nay 21/8: Tăng nhẹ?

Giá xăng 21/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.