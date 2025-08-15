Hà Nội

Kinh doanh

Sửng sốt con trâu khổng lồ 1,5 tấn, giá hơn 100 tỷ đồng

Một con trâu 9 tuổi, cao 2 mét, nặng khoảng 1,5 tấn trở thành tâm điểm chú ý của sự kiện diễn ra tại Ấn Độ.

Hoàng Minh (theo Kalingatv)

Tại hội nghị về chăn nuôi và thủy sản diễn ra tại Bhubaneswar (Ấn Độ) hồi tháng 2/2025, con trâu 9 tuổi tên Bhim trở thành tâm điểm chú ý của sự kiện với chiều cao 1,8 mét và nặng 1.500 kg.

Bhim thuộc giống Murra, được đưa về Odisha từ Jodhpur, Rajasthan. Chủ sở hữu của chú trâu này là Jawaharlal Jangid. Giá bán chú trâu này ước tính khoảng 30 Crore Rupee (tương đương 103 tỷ đồng).

trau1.jpg
Chú trâu sở hữu bộ lông đen bóng mượt. Ảnh: Kalingatv

Ông Jawaharlal Jangid cho biết. Bhim nổi tiếng khắp cả nước vì sức khỏe, kích thước và chất lượng tinh trùng tuyệt vời. Thức ăn hàng ngày của Bhim giá khoảng 5000 Rupee (1,5 triệu đồng) vì nó tiêu thụ 20 lít sữa ong chúa, hạt điều, quả hồ trăn, cà rốt, bắp cải, trái cây theo mùa, 1 kg bơ, rơm khô và cỏ xanh.

trau2.jpg
Con trâu 9 tuổi này cao 2 mét, nặng tới 1500kg. Ảnh: Ommcomnews

Để duy trì vóc dáng ấn tượng, Bhim tập luyện ngoài đồng cỏ mỗi ngày và bơi trong hồ hai lần một ngày. Lối sống và chế độ ăn uống độc đáo góp phần giúp Bhim được công nhận là giống trâu đực quý giá trên khắp đất nước.

Mục đích của việc đưa Bhim đến Hội nghị chăn nuôi cá và động vật là để gây ấn tượng và khuyến khích người nông dân nuôi những con trâu to khỏe. Đáng chú ý, trâu Murra nổi tiếng với khả năng sản xuất sữa cao, đạt 20-25 lít mỗi ngày.

#trâu khổng lồ 1 #5 tấn #giá trị con trâu Bhim #giống trâu Murra #trâu cao 2 mét #trâu nặng 1500kg

Bài liên quan

Kinh doanh

Tận thấy con trâu đắt nhất thế giới giá hơn 300 tỷ đồng

Bộ sừng 1,4m của chú trâu Horizon là tài sản đáng quý khiến Horizon trở nên nổi bật giữa những con trâu đực khác.

Theo tờ Nypost, chú trâu rừng Nam Phi Horizon khiến nhiều người sửng sốt khi được định giá lên tới 12,2 triệu USD (tương đương hơn 300 tỷ đồng). Horizon đắt như vậy là bởi cặp sừng vĩ đại 1,4m và gene vượt trội.

trau1.jpg
Horizon, chú trâu đắt nhất thế giới. Ảnh: Caters
Xem chi tiết

Kinh doanh

"Sửng sốt" con trâu 430 triệu đồng khiến đại gia xuống tiền

Một con trâu giống Banni ở Ấn Độ đã được bán với giá hơn 430 triệu đồng làm nổi bật giá trị cao cấp, sức mạnh và khả năng sản xuất sữa của giống trâu này.

Theo Etvbharat, một con trâu giống Banni đến từ Kutch (bang Gujarat, Ấn Độ) đã lập kỷ lục khi được bán với giá 1,41 triệu Rupee (tương đương 430 triệu đồng).

Đây là niềm tự hào của chủ sở hữu ở Kutch, khu vực có những đặc điểm địa lý độc đáo. Con trâu được bán ở làng Sandhro thuộc Lakhpat taluka.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Con trâu bạch tạng được trả gần 4 tỷ, chủ quyết không bán

Dù được trả gần 4 tỷ nhưng chủ nhân vẫn quyết không bán chú trâu bạch tạng nặng 1,5 tấn vì xem nó như một thành viên trong gia đình.

Một con trâu đực bạch tạng khổng lồ đang trở thành niềm tự hào của vùng quê yên bình Ban Thua Paep, Tambon Makha, huyện Non Sung, tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Con trâu có tên Jao Yot Fa, to lớn, béo tốt, nặng hơn 1.500 kg.

con-trau2.jpg
Con trâu bạch tạng nặng 1,5 tấn. Ảnh: naewna.com
Xem chi tiết

