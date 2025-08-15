Sửng sốt con trâu khổng lồ 1,5 tấn, giá hơn 100 tỷ đồng

Một con trâu 9 tuổi, cao 2 mét, nặng khoảng 1,5 tấn trở thành tâm điểm chú ý của sự kiện diễn ra tại Ấn Độ.

Tại hội nghị về chăn nuôi và thủy sản diễn ra tại Bhubaneswar (Ấn Độ) hồi tháng 2/2025, con trâu 9 tuổi tên Bhim trở thành tâm điểm chú ý của sự kiện với chiều cao 1,8 mét và nặng 1.500 kg.

Bhim thuộc giống Murra, được đưa về Odisha từ Jodhpur, Rajasthan. Chủ sở hữu của chú trâu này là Jawaharlal Jangid. Giá bán chú trâu này ước tính khoảng 30 Crore Rupee (tương đương 103 tỷ đồng).

Chú trâu sở hữu bộ lông đen bóng mượt. Ảnh: Kalingatv

Ông Jawaharlal Jangid cho biết. Bhim nổi tiếng khắp cả nước vì sức khỏe, kích thước và chất lượng tinh trùng tuyệt vời. Thức ăn hàng ngày của Bhim giá khoảng 5000 Rupee (1,5 triệu đồng) vì nó tiêu thụ 20 lít sữa ong chúa, hạt điều, quả hồ trăn, cà rốt, bắp cải, trái cây theo mùa, 1 kg bơ, rơm khô và cỏ xanh.

Con trâu 9 tuổi này cao 2 mét, nặng tới 1500kg. Ảnh: Ommcomnews

Để duy trì vóc dáng ấn tượng, Bhim tập luyện ngoài đồng cỏ mỗi ngày và bơi trong hồ hai lần một ngày. Lối sống và chế độ ăn uống độc đáo góp phần giúp Bhim được công nhận là giống trâu đực quý giá trên khắp đất nước.

Mục đích của việc đưa Bhim đến Hội nghị chăn nuôi cá và động vật là để gây ấn tượng và khuyến khích người nông dân nuôi những con trâu to khỏe. Đáng chú ý, trâu Murra nổi tiếng với khả năng sản xuất sữa cao, đạt 20-25 lít mỗi ngày.