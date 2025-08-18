"Sững sờ" con trâu hơn 100 tỷ khiến đại gia quyết "xuống tiền"

Bất chấp mức giá lên tới hơn 100 tỷ đồng, người đàn ông vẫn quyết xuống tiền để sở hữu con trâu khổng lồ này.

Theo ETV Bharat, một người đàn ông đã mang đến lễ hội trâu được tổ chức ở Telangana (Ấn Độ) chú trâu Garuda thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong lễ hội này, những con trâu đắt tiền sẽ được chủ của chúng mang đến để người xem chiêm ngưỡng.

Theo tiết lộ, Madhu Yadav đã mua con trâu này từ Haimat Alam Khan ở Haryana với giá 35 crore rupee (tương đương khoảng 106 tỷ đồng).

Trâu Garuda có giá hơn 100 tỷ đồng. Ảnh: ETV Bharat

Madhu Yadav cho biết, giá được quyết định theo chất lượng tinh dịch. Yadav tiết lộ, ông đang làm việc để giúp phát triển giống trâu Murrah trong tiểu bang. Chế độ ăn đặc biệt của trâu bao gồm sữa, quả hồ trăn, hạnh nhân, hạt điều, táo, trứng gà, đậu gà, đậu gà, hạt cây hồ lô ba, đậu phộng và củ cải đường.

Trâu Murrah là một giống trâu nước có nguồn gốc Ấn Độ, phân bổ ở huyện Fatehabad, Gurgaon, Jind, Jhajjar, Hisar và Rohtak ở Haryana. Giống trâu này cũng có ở huyện Nabha và Patiala thuộc bang Punjab.

Đây là giống trâu có giá trị cao. Điều này chủ yếu do trâu Murrah có sản lượng sữa lớn, chất lượng sữa tốt, đặc biệt được ưa chuộng để làm pho mát. Ngoài ra, tinh dịch của trâu đực Murrah cũng có giá trị cao trên thị trường.

Trâu Murrah đực trưởng thành nặng từ 650–730 kg/con, có thể nặng tới 1.000 kg, chiều cao trung bình là 142cm. Trâu cái nặng từ 350–400 kg/con, có thể tới 900kg, chiều cao trung bình 133cm.

Trâu Murrah được ưa chuộng nhiều nhờ sản lượng sữa cao giàu chất béo, khoảng 7 lít/ngày. Sữa trâu Murrah thường được dùng để làm pho mát mozzarella.

Trâu Murrah nổi bật với thân hình đen tuyền, bóng bẩy, cặp sừng xoắn cong duyên dáng, cổ và đầu thanh mảnh. Đáng chú ý, trâu Murrah còn nổi tiếng tới mức nhiều con có lượng người hâm mộ khổng lồ theo dõi trên mạng xã hội.