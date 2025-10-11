Hà Nội

Thế giới

Con rể sát hại cha vợ, bỏ trốn vào rừng

Bounthong bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại vùng núi Ban Pang Ung Kao, huyện Mae Chaem, Thái Lan.

An An (Theo The Thaiger)

Theo The Thaiger, vào ngày 20/9, cảnh sát và lực lượng chức năng địa phương đã bắt giữ Bounthong, một công dân Myanmar 27 tuổi, khi nghi phạm đang lẩn trốn tại vùng núi Ban Pang Ung Kao, huyện Mae Chaem. Bounthong bị cáo buộc đã bắt chết bố vợ là ông Ta, 65 tuổi.

thai2.jpg
Bounthong bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng.

Nguồn tin cho hay, Bounthong xảy ra tranh cãi với người vợ 25 tuổi tại nhà riêng. Ông Ta đã cố gắng can ngăn và xảy ra xô xát với Bounthong. Sau đó, Bounthong dùng súng bắn vào ông Ta rồi bỏ chạy vào rừng.

Cảnh sát sau đó đã phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương để xác định vị trí và bắt giữ nghi phạm.

thai.png
Ảnh: Khaosod.

Sau khi bị bắt, Bounthong bị đưa đi tái hiện lại vụ án như một phần của quá trình điều tra. Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ án.

Trước đó, vào tháng 6/2025, một người đàn ông 42 tuổi ở Samut Prakan được phát hiện tử vong với vết thương do súng bắn sau một cuộc cãi vã với vợ.

Cảnh sát từ đồn Mueang Samut Prakan cùng với các nhân viên pháp y và cứu hộ đã được thông báo về vụ việc vào ngày 22/6. Nạn nhân, được xác định là Supakit, được phát hiện trong tình trạng phân hủy nặng trên sàn nhà hai tầng. Có thể nhìn thấy vết thương do súng bắn ở thái dương, và một khẩu súng lục được tìm thấy tại hiện trường.

Nguồn video: Daily Mail
