Con gái Minh Nhựa nô nức hóa trang ngày Halloween

Cộng đồng trẻ

Mùa Halloween năm nay, con gái Minh Nhựa - Joyce Phạm đã du hành về tuổi thơ khi hóa thân thành Daphne Blake và Fred Jones từ series hoạt hình Scooby-Doo.

Trầm Phương
Mùa Halloween hằng năm luôn là dịp để các ngôi sao và hội "rich kid" thể hiện sự sáng tạo qua những bộ trang phục hóa trang độc đáo, và con gái đại gia Minh Nhựa không phải là ngoại lệ. (Ảnh: FBNV)
Với sự đầu tư công phu và màn hóa thân cực kỳ ăn ý, bộ ảnh cosplay của cô nàng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. (Ảnh: FBNV)
Không chọn những hình tượng kinh dị thường thấy, con gái Minh Nhựa cùng bạn mình đã tái hiện lại cặp đôi thám tử thời thơ ấu được yêu thích là Daphne Blake và Fred Jones từ series hoạt hình kinh điển Scooby-Doo!.(Ảnh: FBNV)
Con gái Minh Nhựa hóa thân thành cô nàng thời trang Daphne một cách hoàn hảo. Bộ váy tím đặc trưng, khăn choàng màu xanh neon, băng đô hồng, và mái tóc đỏ cam bồng bềnh được đầu tư kỹ lưỡng, đặc biệt là thần thái "người đẹp gặp nguy hiểm" nhưng không kém phần sắc sảo của cô nàng. (Ảnh: FBNV)
Trong khi đó, ông xã của Joyce Phạm - Tâm Nguyễn đã tái hiện hình ảnh Fred với mái tóc vàng bạch kim, áo len trắng, quần jean xanh và chiếc khăn quàng cổ màu cam, trông không khác gì phiên bản đời thực của chàng đội trưởng luôn bận rộn với các kế hoạch bắt ma. (Ảnh: FBNV)
Điều khiến bộ ảnh trở nên đặc biệt là sự sao chép y hệt từ tạo hình hoạt hình sang đời thực. (Ảnh: FBNV)
Những bức ảnh được ghép đôi với các phân cảnh nổi tiếng của Daphne và Fred, từ khoảnh khắc lãng mạn ngồi cạnh nhau đến những biểu cảm nghiêm túc khi "giải quyết bí ẩn". (Ảnh: FBNV)
Từ tư thế, biểu cảm giận dỗi, bất ngờ, cho đến động tác nhảy múa, mọi thứ đều được thực hiện một cách chuyên nghiệp, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của Joyce Phạm. (Ảnh: FBNV)
Trang phục vừa vặn, màu sắc tươi tắn, kết hợp với phông nền đen tạo sự tương phản, làm nổi bật hai nhân vật chính. Cô nàng còn sử dụng kính lúp, một đạo cụ không thể thiếu của hội thám tử, để tăng thêm phần chân thực. (Ảnh: FBNV)
Bộ ảnh này đã chứng minh rằng Halloween không chỉ là dịp để "dọa ma" mà còn là cơ hội tuyệt vời để tái hiện lại những nhân vật gắn liền với tuổi thơ bằng một phong cách thời trang và nghệ thuật ấn tượng. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
