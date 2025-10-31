Hà Nội

Cosplay bé ma mặt trắng, em bé khiến các bạn cùng lớp ‘sợ hết hồn’

Cộng đồng trẻ

Cosplay bé ma mặt trắng, em bé khiến các bạn cùng lớp ‘sợ hết hồn’

Mẹ đăng ảnh con lên mạng xã hội kèm lời thú nhận "Mấy bạn không chơi với con," khiến cộng đồng mạng vừa thương vừa buồn cười trước màn cosplay của em bé.

Trầm Phương
Mỗi mùa Halloween về, các phụ huynh lại trổ tài hóa trang cho con mình đi dự tiệc ở trường. Mới đây, một màn hóa trang được phụ huynh đăng tải lên mạng xã hội đã trở nên viral bởi giao diện vừa sợ, vừa dễ thương của em bé.
Theo đó, nhân vật chính là một em bé đáng yêu nhưng đã được mẹ biến hóa thành... một "bé ma" trắng bệch, với khuôn mặt xương sọ đen trắng được vẽ lên, kết hợp cùng bộ đồ ma mũm mĩm.
Trong loạt ảnh chất lượng cao, bé ma nhỏ xíu này cầm chiếc đèn, tạo dáng với nhiều bối cảnh khác nhau, từ nền trắng đơn giản, bên cạnh bức tượng David nổi tiếng, cho đến khung cảnh nghĩa địa ma mị như trong phim kinh dị. Rõ ràng, người mẹ đã đầu tư rất nhiều công sức vào phần hóa trang và cả việc chụp ảnh.
Tuy nhiên, đỉnh điểm của câu chuyện lại nằm ở những bức ảnh tại lớp học và lời chia sẻ của người mẹ. "Con đi học về nói: Mẹ ơi mấy bạn không chơi với con."
Nhìn vào bức ảnh lớp học, dễ dàng thấy em bé ma nổi bật một cách... cô độc. Trong khi các bạn khác chỉ hóa trang nhẹ nhàng như mèo, thỏ, hay các nhân vật hoạt hình, thì bé ma trắng toát ngồi chễm chệ ở trung tâm với vẻ mặt rất nghiêm túc
Có lẽ, độ chân thật và "ngầu" quá mức của bộ cánh này đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của các bạn cùng lớp, những người vốn chỉ quen với kẹo ngọt và những màn hóa trang dễ thương hơn.
Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai nấy đều không nhịn được cười trước tình huống dở khóc dở cười này: "Mẹ chơi ác quá rồi! Bạn bè sợ hết hồn là phải", "không nhịn nổi cười", "trông vừa thương vừa hài".
Nhờ màn hóa trang độc đáo, bé ma mặt trắng này đã trở thành ngôi sao bất đắc dĩ của mùa Halloween năm nay.(Ảnh: Tổng hợp)
#hóa trang Halloween #bé ma #mẹ bé #trường học #hiện tượng mạng #halloween

