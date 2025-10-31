Hà Nội

Gia đình Salim 'xuyên không' vào Vùng đất linh hồn trong bộ ảnh Halloween

Tiếp nối bộ ảnh Halloween viral năm trước, gia đình Salim chu du thế giới Ghibli khi lựa chọn hóa thân thành các nhân vật trong "Vùng đất linh hồn".

Trầm Phương
Năm ngoái, gia đình hot girl Salim đã "gây sốt" mạng xã hội với bộ ảnh Halloween cực kỳ sáng tạo và đầu tư. Năm nay, gia đình nhỏ lại một lần nữa khiến cư dân mạng trầm trồ khi đưa cả nhà "xuyên không" vào thế giới đầy màu sắc của Studio Ghibli, cụ thể là bộ phim kinh điển Spirited Away (Vùng đất linh hồn).
Bộ ảnh được thực hiện trong chuyến đi du lịch tại Nhật Bản của gia đình Salim, nơi có những khu vườn và cảnh quan kiến trúc mang đậm hơi thở của xứ sở Phù Tang, tạo nên bối cảnh hoàn hảo, cứ ngỡ như bước ra từ trong phim.
Tâm điểm của mọi sự chú ý không ai khác chính là cô công chúa nhỏ Pam (tên thật là Hải Đường). Bé Pam diện trang phục màu cam rực rỡ, mái tóc ngắn với chiếc buộc đuôi ngựa gọn gàng, hóa thân thành nhân vật chính Chihiro một cách xuất sắc.
Nếu Chihiro phiên bản điện ảnh có nét rụt rè, bối rối, thì Chihiro phiên bản Pam lại toát lên sự ngây thơ, pha chút tinh nghịch. Đặc biệt, trong những bức ảnh cận, đôi mắt to tròn, biểu cảm hơi nghiêng đầu lém lỉnh của Pam khiến người xem không khỏi "tan chảy".
Ở phần bình luận của bộ ảnh, nhiều người hâm mộ đã nhắc lại hình ảnh về mùa Halloween năm ngoái, khi gia đình Salim chọn hóa thân thành các nhân vật trong "Thần điêu đại hiệp".
Bé Pam trở thành "thần điêu" phiên bản tí hon, lùn tịt và có vẻ bất cần, đứng giữa Dương Quá (bố Long) và Tiểu Long Nữ (mẹ Salim) đầy khí chất. Sự đối lập giữa vẻ ngộ nghĩnh của bé Pam và sự nghiêm túc của bố mẹ đã tạo nên thương hiệu Halloween lầy lội cho gia đình.
Bên cạnh đó, màn hóa thân thành Alice trong Alice in Wonderland của bé Pam cũng đã để lại trong lòng người hâm mộ dấu ấn khó quên.
Trang phục váy xanh, tạp dề trắng cổ điển, Pam giữ vẻ mặt ngoan xinh yêu, đối lập với sự "quậy phá" của các nhân vật khác trong phim.
Bé Pam trở thành một trong những em bé có sức ảnh hưởng nhất mạng xã hội Việt Nam. Sức hút của cô bé không chỉ đến từ vẻ ngoài bầu bĩnh, mà còn là khả năng biến hóa biểu cảm cực kỳ đa dạng trong các bộ ảnh của gia đình.
Pam sở hữu một kho tàng biểu cảm vô tận, nhưng luôn giữ được nét đáng yêu riêng có. (Ảnh: Facebook Salim)
Trầm Phương
#Gia đình Salim #Ghibli #Vùng đất linh hồn #Halloween #Pam #Chihiro

