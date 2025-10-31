Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Danh tính hot girl hóa thân phản diện gợi cảm trong Thanh Gươm Diệt Quỷ

Cộng đồng trẻ

Danh tính hot girl hóa thân phản diện gợi cảm trong Thanh Gươm Diệt Quỷ

Bộ ảnh cosplay nhân vật phản diện Daki trong anime Thanh Gươm Diệt Quỷ đang gây sốt mạng xã hội nhờ sự đầu tư công phu và thần thái quyến rũ của người mẫu.

Trầm Phương
Là một nhân vật phản diện trong series nổi tiếng Thanh Gươm Diệt Quỷ, Daki luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều coser. Mới đây, một màn hóa thân thành nữ phản diện này đã 'gây tiếng vang' trên mạng xã hội bởi sự đầu tư công phu lẫn nhan sắc cuốn hút của người mẫu. (Ảnh: IGNV)
Là một nhân vật phản diện trong series nổi tiếng Thanh Gươm Diệt Quỷ, Daki luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều coser. Mới đây, một màn hóa thân thành nữ phản diện này đã 'gây tiếng vang' trên mạng xã hội bởi sự đầu tư công phu lẫn nhan sắc cuốn hút của người mẫu. (Ảnh: IGNV)
Danh tính hot girl thực hiện bộ ảnh này là một tên tuổi quen thuộc đến từ Hàn Quốc, cô nàng có nicknam là Do Yuri. (Ảnh: IGNV)
Danh tính hot girl thực hiện bộ ảnh này là một tên tuổi quen thuộc đến từ Hàn Quốc, cô nàng có nicknam là Do Yuri. (Ảnh: IGNV)
Nhân vật Daki được biết đến là một ác quỷ cấp cao, nổi bật với vẻ ngoài yêu kiều khi làm Oiran (kĩ nữ hạng sang) ở khu đèn đỏ, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn và kiêu ngạo. (Ảnh: IGNV)
Nhân vật Daki được biết đến là một ác quỷ cấp cao, nổi bật với vẻ ngoài yêu kiều khi làm Oiran (kĩ nữ hạng sang) ở khu đèn đỏ, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn và kiêu ngạo. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh cosplay Daki của Do Yuri được khen ngợi vì sự đầu tư tỉ mỉ. Trang phục mô phỏng chi tiết bộ đồ gợi cảm của Daki, kết hợp với các phụ kiện tóc và trang điểm mắt đặc trưng của nhân vật này. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh cosplay Daki của Do Yuri được khen ngợi vì sự đầu tư tỉ mỉ. Trang phục mô phỏng chi tiết bộ đồ gợi cảm của Daki, kết hợp với các phụ kiện tóc và trang điểm mắt đặc trưng của nhân vật này. (Ảnh: IGNV)
Bối cảnh chụp cũng được dàn dựng công phu với tông màu đỏ rực, tái hiện không khí ma mị và cổ kính đậm chất Nhật Bản. (Ảnh: IGNV)
Bối cảnh chụp cũng được dàn dựng công phu với tông màu đỏ rực, tái hiện không khí ma mị và cổ kính đậm chất Nhật Bản. (Ảnh: IGNV)
Do Yuri đã thể hiện thành công thần thái lạnh lùng, kiêu sa nhưng cũng không kém phần ma mị và gợi cảm của ác quỷ Daki, khiến bộ ảnh trở nên sống động và thu hút. (Ảnh: IGNV)
Do Yuri đã thể hiện thành công thần thái lạnh lùng, kiêu sa nhưng cũng không kém phần ma mị và gợi cảm của ác quỷ Daki, khiến bộ ảnh trở nên sống động và thu hút. (Ảnh: IGNV)
Với ngoại hình nổi bật và sự chuyên nghiệp trong từng nét tạo dáng, Do Yuri đã mang đến một phiên bản Daki vừa chuẩn nguyên tác, vừa có nét quyến rũ riêng, khiến fan hâm mộ của Thanh Gươm Diệt Quỷ không ngừng xuýt xoa. (Ảnh: IGNV)
Với ngoại hình nổi bật và sự chuyên nghiệp trong từng nét tạo dáng, Do Yuri đã mang đến một phiên bản Daki vừa chuẩn nguyên tác, vừa có nét quyến rũ riêng, khiến fan hâm mộ của Thanh Gươm Diệt Quỷ không ngừng xuýt xoa. (Ảnh: IGNV)
"Mê quá", "màn biến hình đỉnh nhất mùa halloween năm nay", "Daki này quyến rũ quá" - người hâm mộ để lại cơn mưa lời khen dưới bộ ảnh của Yuri.(Ảnh: IGNV)
"Mê quá", "màn biến hình đỉnh nhất mùa halloween năm nay", "Daki này quyến rũ quá" - người hâm mộ để lại cơn mưa lời khen dưới bộ ảnh của Yuri.(Ảnh: IGNV)
Do Yuri nổi tiếng trên mạng xã hội Instagram với một lượng người theo dõi lớn. Tính đến hiện tại, cô đã sở hữu hơn 207.000 người theo dõi trên nền tảng này, cho thấy sức hút không hề nhỏ của cô. (Ảnh: IGNV)
Do Yuri nổi tiếng trên mạng xã hội Instagram với một lượng người theo dõi lớn. Tính đến hiện tại, cô đã sở hữu hơn 207.000 người theo dõi trên nền tảng này, cho thấy sức hút không hề nhỏ của cô. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh cosplay các nhân vật anime và game, cùng với những khoảnh khắc đời thường thể hiện phong cách thời trang cá tính và gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh cosplay các nhân vật anime và game, cùng với những khoảnh khắc đời thường thể hiện phong cách thời trang cá tính và gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Daki #Thanh Gươm Diệt Quỷ #cosplay #hot girl #Do Yuri #anime

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT